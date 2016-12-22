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Шойгу рассказал о 130 разведывательных полетах ВВС США у границ России
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Шойгу рассказал о 130 разведывательных полетах ВВС США у границ России
Политика, 16:34
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Шойгу рассказал о 130 разведывательных полетах ВВС США у границ России

С начала 2017 года ВВС США выполнили более 130 разведывательных полетов у южных границ России. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии Министерства обороны, говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в РБК.

Шойгу также отметил, что «несколько дней назад» завершились крупномасштабные учения НАТО, которые проходили на западном побережье Черного моря. Глава Минобороны отметил, что в маневрах приняли участие более 25 тыс. военнослужащих из 22 стран. Кроме того, в Румынии базируются 16 самолетов тактической авиации США и Великобритании, отметил Шойгу.

«Наши активные действия по стабилизации обстановки на Ближнем Востоке и поддержанию мира в Закавказье рассматриваются некоторыми странами как угроза их национальным и коалиционным интересам», — сказал Шойгу. Он отметил, что «ряд государств» хотят блокировать участие России в решении «глобальных и региональных проблем». Для этого они пытаются «использовать военную силу» в геополитических целях и наращивают свое военное присутствие у границ России, рассказал министр обороны. Он отметил, что Россия в таких условиях была вынуждена принять симметричные меры, чтобы «нейтрализовать возникающие угрозы национальной безопасности».

Шойгу пояснил, что к этим мерам относятся «мероприятия стратегического сдерживания» и повышение боевых возможностей Южного военного округа. Он отметил, что для этого в Южном военном округе планируется в марте сформировать общевойсковую армию. Министр обороны рассказал, что за полгода войска Южного военного округа получили 600 единиц вооружения и военной техники.

Говоря о Сирии, Шойгу рассказал, что в арабской республике созданы четыре батальона военной полиции, которые занимаются выполнением задач в зонах перемирия.

В пятницу, 21 июля, Минобороны сообщало, что за неделю российские истребители дежурных сил ПВО вылетали семь раз на перехват разведывательных самолетов. В ведомстве отмечали, что российские ВВС «не допустили» нарушения воздушного пространства России.

Теги: США , разведка , ВВС , Сергей Шойгу
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