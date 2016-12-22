В Омске на полтора года колонии осудили экс-участницу шоу «Дом-2»

В Омске Куйбышевский районный суд приговорил к реальному сроку члена преступной группировки, бывшую участницу телепроекта «Дом-2» Анастасию Полетаеву. Девушку осудили на один год и шесть месяцев колонии общего режима и приговорили к штрафу в 150 тыс. руб. за незаконную банковскую деятельность. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд выяснил, что за два года участники преступной группы, в которую входила Полетаева, без регистрации и лицензии занимались нелегальными кассовыми расчетами, открывали и вели счета, а также осуществляли инкассацию денег. За эти операции они брали комиссию от 0,4 до 3,5%. За указанный период времени объем незаконных банковских операций превысил 1,6 млрд руб., что принесло им около 29 млн руб.

Следователи изъяли у участников группы наличные суммой более 20 млн руб. и арестовали на счетах подконтрольных им организаций более 1 млн руб.

Анастасия Полетаева, по данным «Комсомольской правды», работала бухгалтером в составе этой преступной группы и отвечала за «передвижение средств». Свою вину она отрицает, утверждая, что не знала, что ее работодатель нарушает закон. «В противном случае не получала бы зарплату в 30 тыс. руб. и не ютилась бы в одной квартире с родителями», — заявила девушка. Экс-участница телешоу подчеркнула, что «зареклась» работать бухгалтером.

Также суд приговорил к колонии общего режима и других членов этой группировки: Михаила Пуговкина — к одному году и четырем месяцам лишения свободы со штрафом в 100 тыс. руб., Константина Чумарова — к одному году заключения и штрафу в 100 тыс. руб. и Антона Б. — к одному году и двум месяцам колонии со штрафом в 250 тыс. руб.

Еще два фигуранта дела — Игорь К. и Николай Трофимов — признали свою вину и заключили с омской прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. Трофимова приговорили к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а Игоря К. — одному году колонии общего режима и штрафу в сумме 80 тыс. руб.

Всех сообщников обвинили по пп. «а», «б», ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии), совершенное организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере).

По данным «Комсомольской правды», Трофимов в 2011 году организовал указанную преступную группу и создал сеть связанных компаний: «Стройинжиниринг», «Омские платежные системы» и точки, которые занимались продажей «быстрого питания». «Его правая рука Константин Чумаров занимался поиском клиентов и оформлением фиктивных договоров», — говорится в сообщении газеты. Михаил Пуговкин был инкассатором — забирал наличные деньги из торговых точек Трофимова, привозил их в офис их же компании и выдавал клиентам. «КП» со ссылкой на следователей уточняет, что указанные лица с 2011 года помогали предпринимателям скрыть их реальные доходы за плату от 0,4 до 3,5%.