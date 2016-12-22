На Украине задержали причастного к пожару в Доме профсоюзов экс-чиновника

Правоохранители задержали 42-летнего экс-заместителя начальника главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Одесской области по подозрению в причастности к пожару в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, сообщается в Facebook Нацполиции Украины.

По словам первого заместителя главы Национальной полиции Вячеслава Аброськина, задержанного зовут Руслан Великий. Он написал об этом в Facebook.

По версии следствия, в тот день Великий «не принял мер и не направил необходимое количество спецтехники для тушения пожара».

Следователи 1 марта 2016 объявили экс-чиновнику подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 135 УК Украины (оставление в опасности). Подозреваемый скрылся от следствия и был объявлен в розыск. Киевский суд вынес решение избрать экс-чиновнику меру пресечения в виде содержания под стражей.

В Одессе 2 мая произошли столкновения между сторонниками Евромайдана и Антимайдана. Во время массовой потасовки произошла стрельба. Сторонники Антимайдана отступили в Дом профсоюзов. Здание забросали бутылками с зажигательной смесью, в результате возник пожар. Жертавми столкновений и пожара в Доме профсоюзов стали 48 человек, несколько сотен пострадали. В связи с событиями в Одессе был отправлен в отставку глава УМВД Украины в Одесской области.

Идентификация жертв беспорядков продолжалась чуть больше года. По информации УНИАН, личность последней из них была опознана 26 июня 2015 года.

Дело о событиях 2 мая в Одессе поочередно рассматривали несколько судов. Сначала им занимался Приморский суд, потом его передали в Малиновский районный суд. Последний, по данным издания «Таймер», занимался «делом 2 мая» до 2017 года. Обвинительный акт несколько раз возвращали в прокуратуру для исправления ошибок, в результате каждый раз было необходимо формировать новую судебную коллегию. В итоге Малиновский суд подал заявление в Апелляционный суд о переводе дела в другую инстанцию. В Киевском районном суде Одессы, куда планировалось передать дело, не смогли собрать коллегию судей для его рассмотрения, в результате дело передали в городской суд города Черноморска Одесской области.

В общей сложности подозреваемыми по делам, расследуемым полицией Одесской области, проходят 14 человек, сообщал «Интерфакс. Украина». Все они находятся в розыске. Помимо этого следствие «заинтересовано в действиях» еще 77 человек, но вопрос о квалификации их действий пока не решен.

Тогда же заместитель главы Нацполиции Украины Александр Вакуленко сообщил, что пожарно-техническая экспертиза подтвердила, что причиной такого большого числа погибших в Доме профсоюзов на Куликовом поле стало бездействие пожарных.