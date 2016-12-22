В Чувашии три человека погибли при столкновении фуры с Peugeot

В Республике Чувашии в ДТП с участием грузовика и восьмиместного автомобиля погибли три человека, шесть пострадали. Об этом сообщается на сайте местного управления МВД.



Как отмечается в сообщении, инцидент произошел в среду, 26 июля, на 673-м км трассы М7 «Волга» около деревни Табанары Цивильского района. Во время движения у грузового автомобиля MAN лопнуло колесо, и он наехал на восьмиместный автомобиль Peugeot.

Как рассказали агентству «Интерфакс» в чувашском управлении ГИБДД, после того как у грузовика лопнула шина, его вынесло на полосу встречного движения, и он врезался в «микроавтобус Peugeot». В ведомстве отметили, что все пострадавшие и погибшие в ДТП находились в автомобиле Peugeot.

Жертвами аварии стали две женщины и мужчина, рассказали в ГИБДД. Среди раненных есть ребенок в возрасте одного года и восьми месяцев. Собеседник агентства отметил, что в момент аварии он находился в детском кресле. В ведомстве заметили, что микроавтобус не был рейсовым.