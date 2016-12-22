ЦБ заявил о расширении черного списка банкиров до 6,6 тыс. человек

В черный список Банка России (ЦБ) по состоянию на 24 июля внесены 6675 банкиров. Об этом сообщила журналистам глава департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ Людмила Тяжельникова, передает корреспондент РБК.
По ее словам, в списке находятся 5621 руководитель, а также члены советов директоров банков. Деловая репутация 3889 из них признана неудовлетворительной, отметила она.
Также в базе Банка России 1029 крупных владельцев и контролирующих собственников кредитных организаций. Из них у 1009 неудовлетворительная репутация.
По состоянию на 2 февраля 2016 года в черном списке ЦБ находились 4742 банкира, которые нарушили требования к деловой репутации. Как заявлял тогда зампреда Банка России Михаил Сухов, количество банкиров растет пропорционально количеству банков с отозванными лицензиями.
По мнению Сухова, попавших в черный список банкиров допустимо пожизненно квалифицировать. «В рамках десяти лет можно ставить вопрос о возможности допуска к банковской деятельности только ограниченного круга лиц в тех случаях, когда по итогу ликвидации банка либо окончательной оценки ситуации в банке, который подвержен процедуре финансового оздоровления, выяснилось либо отсутствие их личного вклада в негативный финансовый результат, либо то, что там в конечном итоге что-то получилось», — отмечал Сухов.
ЦБ вносит в черный список банкиров физические лица, которые не могут в течение нескольких лет занимать руководящие посты в банках, не могут входить в правление и в состав совета директоров банков. Кроме того, попавшие в список банкиры также лишены возможности приобретать свыше 10% доли банков.