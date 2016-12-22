Москалькова назвала судебную систему в России совершеннее европейской

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что российская судебная система «стала более совершенной, чем европейская». Об этом она сказала на молодежном форуме «Территория смыслов», передает РАПСИ.



«ЕСПЧ уже не отвечает нашим представлениям о справедливости», — заметила российский омбудсмен. Она добавила, что россияне стали в четыре раза меньше подавать обращения в Европейский суд по правам человека. При этом период, за который число жалоб россиян в ЕСПЧ сократилось, Москалькова не уточнила.

Москалькова отметила важность того, что для принятия законных и справедливых судебных решений необходимо чаще привлекать российских граждан к осуществлению правосудия, в частности, института присяжных. «Какой бы ни был закон, всё в руках человека», — сказала она.

Российский омбудсмен подчеркнула, что закон должен осуществляться «нравственными судьями», которые не подвержены «коррупции и коррозии».