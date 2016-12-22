Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 60,20 59,68 EUR Нал. 70,11 69,51 USD Бирж. 59,85 -0,02 EUR Бирж. 69,67 -0,06 USD ЦБ. 59,91 +0,09 EUR ЦБ. 69,68 -0,02 EUR/USD 1,16 -0,00 ММВБ 1929,69 +0,31% РТС 1015,61 +0,55% Brent 50,57 -0,24% DJIA 21613,43 +0,47% Nasdaq 6412,17 +0,02% FTSE 7466,33 +0,42%
Москалькова назвала судебную систему в России совершеннее европейской
Лента новостей
В ЕС согласовали связанные со скандалом вокруг турбин Siemens санкции 15:40, Политика В Чувашии три человека погибли при столкновении фуры с Peugeot 15:35, Общество Быстрые миллиарды: как бизнесмены богатели в считанные часы 15:34, Фотогалерея  ЦБ заявил о расширении черного списка банкиров до 6,6 тыс. человек 15:22, Экономика Финское МВД решило продать России самолеты для тушения лесных пожаров 15:21, Общество Москалькова назвала судебную систему в России совершеннее европейской 14:50, Политика Сейсмологи заявили о 6,1-балльном землетрясении в районе Окинавы 14:50, Общество Качиньский подал в суд на Валенсу за пост с обвинениями в гибели брата 14:49, Политика В Новой Москве более 30 рабочих госпитализировали с пищевым отравлением 14:45, Общество Еврокомиссия пригрозила лишить Польшу права голоса за увольнение судей 14:44, Политика ЕС пообещал отстоять свои интересы от санкций США против России 14:41, Бизнес На Украине арестованное судно России выставили на торги 14:33, Политика Украина полностью прекратила поставки электроэнергии в Донбасс 14:32, Общество Фигуранта «болотного дела» Ишевского освободили из ярославской колонии 14:29, Политика В Греции задержали россиянина за отмывание $4 млрд через биткоины 14:15, Общество Футболист казанского «Рубина» перейдет в итальянский клуб за €18 млн 14:14, Спорт «Адмирал Кузнецов» вышел на рейд в Кольском заливе 14:07, Политика ВМФ России получил еще 60 крылатых ракет «Калибр» 14:05, Общество Полиция задержала проплывшего 70 км по Неве петербуржца 13:58, Общество ГИБДД установила личность скрывшегося с места ДТП на Волоколамском шоссе 13:46, Общество Горсовет Славянска лишил Кобзона звания почетного гражданина города 13:41, Общество В Москве предложили назвать улицу в честь Федора Черенкова 13:34, Спорт Адвокат Учителя пожаловался Мутко на вывесивших баннеры против «Матильды» 13:33, Общество В России назвали самые популярные кроссоверы по итогам первого полугодия 13:32, Авто Московские небоскребы вошли в двадцатку самых дорогих в мире 13:30, Недвижимость Дело о ДТП с «пьяным» мальчиком передали в суд 13:28, Общество Метеорологи назвали 26 июля самым жарким днем в Москве с начала года 13:26, Общество Суд обязал СБУ завести уголовное дело против Порошенко 13:23, Политика
Москалькова назвала судебную систему в России совершеннее европейской
Политика, 14:50
0
Москалькова назвала судебную систему в России совершеннее европейской

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что российская судебная система «стала более совершенной, чем европейская». Об этом она сказала на молодежном форуме «Территория смыслов», передает РАПСИ.

«ЕСПЧ уже не отвечает нашим представлениям о справедливости», — заметила российский омбудсмен. Она добавила, что россияне стали в четыре раза меньше подавать обращения в Европейский суд по правам человека. При этом период, за который число жалоб россиян в ЕСПЧ сократилось, Москалькова не уточнила.

Москалькова отметила важность того, что для принятия законных и справедливых судебных решений необходимо чаще привлекать российских граждан к осуществлению правосудия, в частности, института присяжных. «Какой бы ни был закон, всё в руках человека», — сказала она.

Российский омбудсмен подчеркнула, что закон должен осуществляться «нравственными судьями», которые не подвержены «коррупции и коррозии».

Теги: суд , судебная система , Татьяна Москалькова
Главное
Суд Лондона рассчитал сумму штрафа для Украины за дефолт перед Россией Экономика
Материалы по теме
Москалькова призвала дать девушкам право проходить срочную службу в армии Политика
Москалькова попросила суд об освобождении осужденного инвалида Общество
Москалькова подготовила закон об освобождении тяжелобольных осужденных Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку