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Еврокомиссия пригрозила лишить Польшу права голоса за увольнение судей
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Еврокомиссия пригрозила лишить Польшу права голоса за увольнение судей
Политика, 14:44
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Еврокомиссия пригрозила лишить Польшу права голоса за увольнение судей

Европейская комиссия вынесла предупреждение властям Польши о том, что запустит процедуру лишения страны права голоса в Совете ЕС, если Варшава отстранит или отправит в отставку судей своего Верховного суда. Об этом заявил первый вице-председатель ЕК Франц Тиммерманс, сообщает издание Wiadomosci.

«Европейская комиссия просит польские власти не принимать меры по отстранению или отправке в отставку судей Верховного суда. Если такие меры будут приняты, комиссия готова немедленно запустить процедуру в рамках параграфа 1 статьи 7», — заявил Тиммерманс журналистам после заседания коллегии еврокомиссаров.

Первый параграф седьмой статьи Договора о Европейском союзе позволяет европейским странам констатировать, что один из членов ЕС может серьезно нарушить принципы ЕС, которые являются общими для всех стран союза. В том случае, если такая процедура будет запущена в отношении Польши, она может лишиться права голоса в Совете министров ЕС.

Реформа судебной системы Польши была начата в 2016 году, ее план был предложен правой националистической партией «Право и справедливость», которой сейчас принадлежит большинство в парламенте.

Наиболее противоречивым оказался проект закона о Верховном суде. 20 июля его принял сейм (нижняя палата), а уже в ночь на субботу, 22 июля, и сенат. Это вызвало массовые протесты по всей стране, крупнейшие с момента прихода к власти «Права и справедливости» два года назад.

Принятая сенатом поправка предполагает отставку всех действующих судей Верховного суда Польши на следующий день после вступления в силу закона. Некоторые судьи смогут остаться на своей должности, но только по решению министра юстиции, обладающего полномочиями делать исключения из правил. Министр также сможет инициировать отставку и назначать верховных судей. Сам процесс отставки будет запускаться по решению парламента.

Два других закона изменяют порядок формирования высшего судебного органа страны (Национальный судебный совет), также значительно расширяют полномочия министра юстиции и дают ему возможность напрямую влиять на порядок работы и состав судебных органов.

Вместе все три закона ставят судебную систему в прямую зависимость от кабинета министров.

Обеспокоенность соблюдением принципа верховенства закона заставила Еврокомиссию в январе 2016 года запустить в отношении Польши процедуру оценки соблюдения норм правового государства.

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Президент страны Анджей Дуда позже предложил внести компромиссные поправки, которые предполагают частично ограничить полномочия главы Минюста, и эти поправки были учтены. Однако оппозиция и представители комиссии ЕС считают, что этого недостаточно.

Европейская комиссия также считает, что Польша не учла ее рекомендации по делу. «В его нынешнем виде польские власти все еще не рассмотрели проблемы, выявленные в первых двух рекомендациях Европейского союза. Более того, польские власти теперь предприняли дополнительные шаги, которые усугубляют озабоченность по поводу независимости судебных органов и значительно увеличивают системную угрозу верховенству закона в Польше», — говорится в официальном заключении Европейской комиссии.

Замглавы МИД Польши ​Конрад Шиманьский заявил, что в случае, если Еврокомиссия лишит страну права голоса, Варшава может обратиться в суд. Шиманьский заявил, что судебная реформа не несет угрозы для независимости судей. По его словам, Польша готова прислушаться к рекомендациям Еврокомиссии, однако в случае принятия жестких мер будет отстаивать свои права в суде.

Теги: Верховный суд , Польша , Европейский союз
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