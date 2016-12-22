На Украине арестованное судно России выставили на торги

Арестованное в Одесской области в 2016 году российское судно «Сибирский 2112» выставили на аукцион по стартовой цене более 12,5 млн гривен (около $480 тыс. по курсу Нацбанка Украины). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте электронных торгов арестованного имущества Украины (СЕТАМ).

Аукцион состоится 21 августа. Судно было построено в Финляндии в 1981 году и зарегистрировано в порту Таганрога. Длина судна составляет 123,7 м, ширина — 15,6 м. Высота борта — 6 м. Валовая вместимость судна — 3747 т, чистая вместимость — 1122 т.

В характеристике лота указано, что на момент осмотра судно находилось в разобранном состоянии и непригодном для дальнейшей эксплуатации. Судну требуется капитальный ремонт. Арест на судно был наложен на основании постановления Ильичевского отдела исполнительной службы управления Минюста в Одесской области 1 июня 2016 года.

Согласно справке на сайте «Водный транспорт», судно принадлежало компании «Донречфлот» с декабря 2009 года. В настоящее время «Сибирский 2112» находится в отстое в порту Черноморск (бывший Ильичевск) Одесской области на территории Ильичевского судоремонтного завода (ИСРЗ).

«Донречфлот» является крупной судоходной компанией, расположенной на юге России, и входит в группу Азовско-Донского пароходства. Компания владеет более 70 судами. Ежегодно флот компании перевозит более 3 млн т грузов.