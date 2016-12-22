Сейсмологи заявили о 6,1-балльном землетрясении в районе Окинавы
Общество, 14:50
0
Сейсмологи заявили о 6,1-балльном землетрясении в районе Окинавы
Землетрясение магнитудой 6,1 балла произошло в районе острова Окинава на юге Японии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американскую геологическую службу (United States Geological Survey, USGS).
Катаклизм произошел на глубине 33 км примерно в 267 км к востоку от Окинавы.
Сообщений о разрушениях и пострадавших в результате землетрясения не поступало.
Накануне в Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7 в префектуре Нагано. Об этом сообщало метеорологическое агентство страны.
Очаг землетрясения находился на глубине 10 км. Метеорологи не увидели угрозы возникновения цунами.