Фигуранта «болотного дела» Ишевского освободили из ярославской колонии

Приговоренного к трем годам и двум месяцам колонии фигуранта «болотного дела» Дмитрия Ишевского выпустили на свободу из исправительной колонии №1 (ИК-1) в Ярославской области 26 июля. Об этом сообщает пресс-служба «ОВД-Инфо».

По данным «Новой газеты», его встретили родственники и «несколько других «болотников»: Александр Марголин, Андрей Барабанов, Алексей Полихович. Ишевский передал им привет от другого фигуранта «болотного дела» — Ивана Непомнящих, который отбывает наказание в колонии.

После «Марша миллионов», который прошел 6 мая 2012 года на Болотной площади, было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках и применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов. Фигурантами этого дела стали 33 человека.

В 2014 году в Москве и Санкт-Петербурге прошла «третья волна» задержаний по «болотному делу», в рамках которой в мае 2014 года задержали Дмитрия Ишевского. Он стал 30-м фигурантом дела о беспорядках на Болотной площади. По данным следователей, во время акции он сорвал каску с бойца ОМОНа и попал камнем в шлем другого сотрудника полиции.

Ишевского обвинили в нарушении ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и по ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках) и приговорили к трем годам и двум месяцам колонии в октябре 2014 года. Наказание он отбывал в ярославской ИК-1.

На заседании суда он полностью признал вину, просил прощения у полицейских и заплатил 6,7 тыс. руб. штрафа. Защита пыталась обжаловать приговор Ишевскому и просила смягчить его, но в ноябре ​Мосгорсуд признал приговор Замоскворецкого суда законным.

В июне 2016 года ему отказали в условно-досрочном освобождении (УДО) «из-за отрицательной характеристики», заявлял на своей странице в Facebook общественный защитник Сергей Шаров-Делоне.

В мае 2017 года Ишевского на 21 день поместили в штрафной изолятор (ШИЗО), сообщил «Новой газете» Сергей Шаров-Делоне.