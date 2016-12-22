Горсовет Славянска лишил Кобзона звания почетного гражданина города

Городской совет Славянска лишил российского артиста и первого зампреда комитета Госдумы по культуре Иосифа Кобзона звания почетного гражданина города. Об этом сообщает издание «Новости Донбасса». Это звание Кобзон носил с 1999 года.

«За» лишение проголосовали 23 депутата, еще двое не принимали участия в голосовании. В проекте решения городского совета и пояснительной записке комиссии не были указаны причины лишения Кобзона звания почетного гражданина города.

Вместе с тем в пояснительной записке указывается, что лишить Кобзона звания почетного гражданина Славянска предложили местные общественные организации.

По данным портала «Деловой Славянск», в декабре 2016 года активист общественной организации «Гуртом Слов'янськ» («Вместе Славянск») представил обращение к депутатам Славянска с требованием лишить Кобзона звания «за нарушение международных норм, законов Украины и антиукраинскую деятельность». Попытка лишить Кобзона звания предпринималась и в 2015 году, пишет издание, но тогда депутаты не проголосовали за лишение.

В январе 2017 года в Славянске была создана рабочая комиссия по вопросам присвоения или лишения звания «Почетный гражданин Славянска». В мае комиссия рекомендовала депутатам Славянского городского совета лишить Кобзона почетного звания.

Звание почетного гражданина Славянска было присвоено Кобзону в 1999 году «За выдающийся вклад в развитие эстрадного искусства, многолетние творческие связи, активное участие в эстетическом воспитании населения города и пропаганде отечественной песни».

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Иосиф Кобзон заявил, что самостоятельно отказался от всех наград Украины. «Немножко поздновато они лишают, я давно сказал, что не хочу звания народного артиста, ни каких других почетных званий Украины. Меня не интересуют города, которые находятся под американскими марионетками, поэтому пусть лишают, пустят забавляются», — сказал Кобзон.