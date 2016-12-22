ГИБДД установила личность скрывшегося с места ДТП на Волоколамском шоссе

Сотрудники Госавтоинспекции установили личность сбежавшего с места ДТП на Волоколамском шоссе, в результате которого пострадали четыре человека. Об этом сообщил на пресс-конференции начальник столичного управления ГИБДД Виктор Коваленко, передает «РИА Новости». Как отмечает агентство, речь идет о водителе Mercedes, которого СМИ называют виновником аварии.



По словам представителя ГИБДД, ведомство «примерно» знает, кем именно был скрывшийся водитель. При этом имени подозреваемого собеседник агентства не назвал. Он рассказал, что сотрудники правоохранительных органов определили его личность по показаниям свидетелей и по записям с камер видеонаблюдения.

«Сказать сейчас, что это на 100% был он, пока неправильно, но мы понимаем, кто был за рулем этой автомашины», — сказал Коваленко. Он отметил, что этот человек находится в розыске московской полиции. Начальник управления ГИБДД заверил, что преступление будет раскрыто.

ДТП на Волокаламском шоссе произошло во вторник, 25 июля, в районе дома 26. В результате аварии было перекрыто движение по обеим сторонам автотрассы. Оно было открыто только после ликвидации последствий ДТП. Как сообщили РБК в пресс-службе ГИБДД, с места происшествия скрылся один из участников аварии.

По данным телеканала РЕН ТВ, который ссылался на источники в правоохранительных органах, виновником ДТП был водитель Merсedes S500. Автомобиль после аварии вспыхнул и полностью сгорел, а водитель скрылся с места происшествия, утверждает телеканал. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по ст. 264 УКРФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).