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Метеорологи назвали 26 июля самым жарким днем в Москве с начала года
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Метеорологи назвали 26 июля самым жарким днем в Москве с начала года
Холодное лето 2017, 13:26
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Метеорологи назвали 26 июля самым жарким днем в Москве с начала года

Среда, 26 июля, стала в Москве самым теплым днем с начала года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное Метеобюро.

«В полдень воздух на главной метеостанции столицы — ВДНХ — прогрелся до плюс 26,8 градуса. Таким образом, сегодняшний день стал самым теплым с начала года и лета», — сообщили синоптики.

До 26 июля самым жарким днем 2017 года в Москве было 30 июня, когда максимальная температура воздуха в столице составила 26,7 градуса.

Самая жаркая погода в этот день, 26 июля, была зафиксирована в 2010 году. Тогда температура воздуха в столице достигала плюс 37,6 градуса.

В четверг, 27 июля, через столичный регион будет проходить теплый атмосферный фронт. Синоптики предупреждают, что местами из-за него возможны кратковременные дожди с грозами.

Ночью температура воздуха будет плюс 17–19 градусов в Москве и плюс 14–19 градусов в Подмосковье. Днем в четверг воздух прогреется до плюс 28–30 градусов в столице и до плюс 25–30 градусов по области.

По данным синоптиков, летняя погода в Москве будет держаться до конца недели — воздух постепенно будет прогреваться до плюс 30 градусов, а в пятницу может прогреться до 32 градусов.

В субботу днем будет плюс 27–32 градуса, в воскресенье — плюс 23–28 градусов. Метеорологи ожидают, что жара пойдет на спад в начале следующей недели, после ливня в воскресенье.

Теги: погода , лето
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