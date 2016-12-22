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Адвокат Учителя пожаловался Мутко на вывесивших баннеры против «Матильды»
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Адвокат Учителя пожаловался Мутко на вывесивших баннеры против «Матильды»
Общество, 13:33
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Адвокат Учителя пожаловался Мутко на вывесивших баннеры против «Матильды»

Константин Добрынин, адвокат режиссера Алексея Учителя, заявил РБК, что пожаловался президенту Российского футбольного союза (РФС) Виталию Мутко на поведение болельщиков, которые вывесили на матче «Спартак» — «Локомотив» баннеры против еще не вышедшего в прокат фильма «Матильда», и попросил его проверить их действия.

Кроме того, по мнению юриста, депутату Госдумы Наталье Поклонской, которая выступает против «Матильды», нужно обратиться за помощью к «квалифицированным юристам, поскольку всем ее заявлениям и действиям требуется тщательная правовая экспертиза».

«Депутату стоит зарубить себе на носу слова президента [Владимира] Путина о том, что в Олимпийской хартии прямо говорится о недопустимости использования спортсменов в политических целях», — напомнил Добрынин. Адвокат также считает, что «спорт должен быть вне политики». «Мы считаем важным разработать и принять отдельную резолюцию Генассамблеи ООН, которая бы окончательно закрепила принцип деполитизации спорта в международном праве», — подчеркнул он.

По мнению защиты, Поклонская «не вполне это осознает и как минимум попустительствует подобным нарушающим закон акциям на спортивных соревнованиях, а как максимум — поддерживает их». Он считает, что для парламентария такие действия недопустимы.

Речь идет об инциденте, который произошел 14 июля на матче Суперкубка между командами «Спартак» — «Локомотив», во время которого на трибунах обеих команд вывесили баннеры против «Матильды».

Режиссер киноленты Алексей Учитель заявил, что эти лозунги вывесили «купленные люди», не понимающие, что пишут, поскольку «никакого отношения к реальности и фильму их призывы не имеют». Учитель рассказал, что обсуждает с юристами законность вывешивания на спортивном мероприятии лозунгов, которые не относятся к спорту. По его словам, это «незаконная акция, которая должна была мгновенно пресекаться».

В середине июля Наталья Поклонская заявила о более 40 тыс. человек из России и других стран, которые считают, что «Матильда» оскорбляет их религиозные чувства. Ее возмутило, что главную роль в фильме сыграет актер, который снимался в «порнофильмах», и что российскую императрицу Александру Федоровну показали в киноленте как «любительницу оккультных наук».

Теги: Виталий Мутко , Наталья Поклонская , Российский футбольный союз , «Матильда» , Алексей Учитель ...
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