Ростуризм призвал россиян быть осторожными из-за пожаров на Сицилии

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) призвало российских туристов на итальянском острове Сицилия соблюдать осторожность и не посещать зоны лесных пожаров. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Ростуризма.

Федеральное агентство по туризму также рекомендовало россиянам, которые находятся на территории региона, сохранять спокойствие, соблюдать меры личной безопасности и следовать указаниям местных властей.

«В связи с распространением лесных пожаров на юге Италии (о. Сицилия) генеральное консульство России в Палермо информирует о ситуации. Тушение лесных пожаров ведется с привлечением авиации. Чрезвычайное положение на о. Сицилия не объявлено», — отмечается в сообщении.

По данным генконсульства, в настоящий момент крупным туристическим зонам ничто не угрожает, а количество туристов на острове продолжает увеличиваться. По информации генконсульства, причиной лесных пожаров стал «пал травы».