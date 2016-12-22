СК передал дело Улюкаева для утверждения обвинительного заключения

Дело бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, которого обвиняют в получении взятки в $2 млн, передали в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Следователь на заседание не явился, но прислал отзыв, в котором указал, что в настоящее время дело передано в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения», — сообщила судья на заседании в Мосгорсуде.

О том, что дело Улюкаева передадут в суд после 15 августа, в начале июля сообщил «РИА Новости» следователь на заседании Басманного суда в Москве. Он отметил, что Улюкаев и адвокат ознакомились с материалами дела, но заявили «достаточно объемные три ходатайства, которые сейчас находятся на стадии рассмотрения». Адвокат Улюкаева Тимофей Гриднев тогда попросил разрешить обвиняемому гулять три часа вместо двух в день и «не привязывать их к строгому расписанию», поскольку Улюкаеву «не очень удобно общаться с детьми» в таком режиме. Следственный комитет в ответ заявил, что время для прогулок Улюкаева выбрано специально, чтобы он не встретил «свидетелей и других заинтересованных по делу лиц».

В конце мая следователи завершили расследование против Улюкаева и предъявили ему обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки лицом, занимающим государственную должность в России, в особо крупном размере). Улюкаева задержали в ноябре 2016 года во время получения взятки в $2 млн. По версии следствия, взятку Улюкаев требовал за выдачу Минэкономразвития заключения, которое позволило «Роснефти» приватизировать «Башнефть». После задержания президент России Владимир Путин отправил Улюкаева в отставку в связи с утратой доверия.