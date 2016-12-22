Обвиняемого в убийстве 9 человек под Тверью признали вменяемым

Обвиняемый в убийстве девятерых человек в начале июня житель Москвы Сергей Егоров признан вменяемым по результатам психолого-психиатрической экспертизы. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Расследование по делу Егорова завершено. «Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд», — говорится в сообщении.

По версии следствия, Егоров в начале июля застрелил девятерых человек из гладкоствольного карабина «Сайга» в поселке Редкино на юго-востоке Тверской области. Убийство произошло после бытового конфликта во время застолья. Мужчина, будучи пьяным, вступил в ссору, а затем вынес из дома ружье и расстрелял из него «своих обидчиков и свидетелей».

Полицейские арестовали Егорова. По факту происшествия СКР возбудил уголовное дело по ч. «а» п. 2. ст. 105 УК РФ (умышленное убийство двух и более лиц). Росгвардия в связи с произошедшим решила ужесточить проверки владельцев оружия, которые летом выезжают за город. В ведомстве подчеркнули, что зачастую владельцы хранят оружие с нарушениями и могут использовать его в противозаконных целях.

Официальный представитель управления МВД по региону Вадим Левшин сообщал, что во время задержания Егоров не оказывал сопротивления сотрудникам полиции, так как был пьян. По его словам, одной женщине удалось скрыться от стрелка — она спряталась под одеяло. Егоров также пытался заставить одну из жертв вырыть себе могилу. «Подозреваемый пытался заставить женщину копать могилу себе, она отказалась, после чего он ее убил и спрятал труп в багажник», — отметил Левшин.