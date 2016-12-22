Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 60,24 59,72 EUR Нал. 70,11 69,50 USD Бирж. 59,94 +0,07 EUR Бирж. 69,71 -0,02 USD ЦБ. 59,91 +0,09 EUR ЦБ. 69,68 -0,02 EUR/USD 1,16 -0,00 ММВБ 1927,38 +0,19% РТС 1012,93 +0,28% Brent 50,47 -0,43% DJIA 21613,43 +0,47% Nasdaq 6412,17 +0,02% FTSE 7482,43 +0,64%
Власти Санкт-Петербурга не смогли отстоять логотип студии Лебедева
Лента новостей
Украина выдворила из страны журналистку «России-24» 12:51, Политика «Дочка» «Ростеха» собралась нарастить выручку за счет шубохранилищ 12:41, Бизнес СК передал дело Улюкаева для утверждения обвинительного заключения 12:39, Политика Москалькова призвала дать девушкам право проходить срочную службу в армии 12:33, Политика Как открыть и развивать свое дело в России 12:28, РБК и Билайн Обвиняемого в убийстве 9 человек под Тверью признали вменяемым 12:19, Общество Хакеры украли данные 400 тыс. клиентов банка UniCredit 12:12, Финансы Европейский суд отменил решение об исключении ХАМАС из списка террористов 12:10, Политика Евросоюз убрал из претензий к Ротенбергу упоминание о дзюдо с Путиным 12:02, Политика Аргентинский легионер объяснил причины перехода в «Зенит» 12:01, Спорт СМИ сообщили об аресте замглавы Приморья и обысках в администрации края 12:00, Политика Порошенко счел важным решение конгресса США по антироссийским санкциям 11:45, Политика Власти Санкт-Петербурга не смогли отстоять логотип студии Лебедева 11:43, Бизнес Промышленники ФРГ заявили о влиянии антироссийских санкций США на страну 11:34, Бизнес Чем бизнес-компьютеры и гаджеты отличаются от обычных 11:30, РБК и HP Депутат объяснил передачу квартир пациентов интерната «своим людям» 11:27, Общество Суд амнистировал фигурантов дела Мастер-банка об обналичке 13 млрд руб. 11:24, Общество Снятый с рейса Delta россиянин рассказал о предложенных $100 компенсации 11:18, Общество Чем благотворительный краудфандинг интересен для крупных компаний 11:10, Партнерский материал Министр в Австралии ушел с поста после слов матери о гражданстве Италии 11:07, Политика В Великобритании запретят машины на бензине и дизеле 10:41, Общество На Украине приняли окончательное решение о ликвидации концерна «Антонов» 10:37, Бизнес «Локомотив» потерял основного нападающего до конца года 10:35, Спорт Около трети россиян следили за процессом по «делу Немцова» 10:30, Общество Фонари, плитка и USB-зарядки: как в столице благоустраивают набережные 10:29, Недвижимость Власти Югры ввели режим ЧС из-за лесных пожаров 10:22, Общество
Власти Санкт-Петербурга не смогли отстоять логотип студии Лебедева
Бизнес, 11:43
0
Власти Санкт-Петербурга не смогли отстоять логотип студии Лебедева

Арбитражный суд Санкт-Петербурга отказал городскому комитету по туризму в обжаловании иска против управления Федеральной антимонопольной службы по вопросу использования логотипа «Студии Артемия Лебедева», пишет «Фонтанка».

Администрация Санкт-Петербурга пыталась оспорить предписание ФАС, обязывающее разорвать контракт с дизайн-студией и прекратить использование созданного ей логотипа.

В ведомстве изданию сообщили, что не намерены сдаваться и будут подавать апелляцию. При этом, по словам главы комитета Андрея Мушкарева, город готов расторгнуть контракт со «Студией Артемия Лебедева», но просит разрешить использование логотипа, который уже стал узнаваемым.

В декабре 2016 года Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении комитета по туризму Санкт-Петербурга о нарушении закона о защите конкуренции.

Рассматривая заявление от ООО «Маркетинговая компания «Григорьев Борис и партнеры», ФАС установила, что ведомство и ООО «Студия Арт. Лебедева» конфиденциально заключили соглашение на разработку туристического логотипа города без проведения открытых торгов. Так как договор со Студией Лебедева был заключен как с единственным поставщиком и другие участники рынка не знали об этом, антимонопольное ведомство пришло к выводу, что комитет создал дискриминационные условия на рынке и нарушил закон о защите конкуренции. Комитету по туризму предписали расторгнуть договор.

Стоимость контракта составляла символический 1 руб. Генеральный директор подавшей иск в ФАС компании Борис Григорьев заявлял, что стоимость такого проекта должна составлять от 2 млн до 20 млн руб. Занизив стоимость, комитет по туризму, по его мнению, устранил конкуренцию и нарушил права остальных участников рынка.

В комитете заявляли, что выполнить предписание ФАС невозможно, так как на момент заключения договора ведомство действовало не как орган госвласти и на него не распространялись положения закона о защите конкуренции.

Теги: ФАС , логотип , Артемий Лебедев , Смольный
Главное
Суд амнистировал фигурантов дела Мастер-банка об обналичке 13 млрд руб. Общество
Материалы по теме
Артемий Лебедев ответил на решение суда взыскать с него 1 млн руб. Общество
В Петербурге ФАС возбудила дело из-за логотипа города от Студии Лебедева Бизнес
Навальный призвал Лебедева раскрыть информацию о госконтрактах его студии Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку