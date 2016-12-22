Власти Санкт-Петербурга не смогли отстоять логотип студии Лебедева

Арбитражный суд Санкт-Петербурга отказал городскому комитету по туризму в обжаловании иска против управления Федеральной антимонопольной службы по вопросу использования логотипа «Студии Артемия Лебедева», пишет «Фонтанка».

Администрация Санкт-Петербурга пыталась оспорить предписание ФАС, обязывающее разорвать контракт с дизайн-студией и прекратить использование созданного ей логотипа.

В ведомстве изданию сообщили, что не намерены сдаваться и будут подавать апелляцию. При этом, по словам главы комитета Андрея Мушкарева, город готов расторгнуть контракт со «Студией Артемия Лебедева», но просит разрешить использование логотипа, который уже стал узнаваемым.

В декабре 2016 года Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении комитета по туризму Санкт-Петербурга о нарушении закона о защите конкуренции.

Рассматривая заявление от ООО «Маркетинговая компания «Григорьев Борис и партнеры», ФАС установила, что ведомство и ООО «Студия Арт. Лебедева» конфиденциально заключили соглашение на разработку туристического логотипа города без проведения открытых торгов. Так как договор со Студией Лебедева был заключен как с единственным поставщиком и другие участники рынка не знали об этом, антимонопольное ведомство пришло к выводу, что комитет создал дискриминационные условия на рынке и нарушил закон о защите конкуренции. Комитету по туризму предписали расторгнуть договор.

Стоимость контракта составляла символический 1 руб. Генеральный директор подавшей иск в ФАС компании Борис Григорьев заявлял, что стоимость такого проекта должна составлять от 2 млн до 20 млн руб. Занизив стоимость, комитет по туризму, по его мнению, устранил конкуренцию и нарушил права остальных участников рынка.

В комитете заявляли, что выполнить предписание ФАС невозможно, так как на момент заключения договора ведомство действовало не как орган госвласти и на него не распространялись положения закона о защите конкуренции.