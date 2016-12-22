Около трети россиян следили за процессом по «делу Немцова»

За расследованием и судом по делу об убийстве политика Бориса Немцова россияне практически не следили. Об этом свидетельствуют данные опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) «ВЦИОМ-Спутник», поступивших в РБК.

Согласно материалам исследования, большая часть россиян, следивших за развитием событий по «делу Немцова», признает виновность Заура Дадаева в убийстве политика, но не знает, кто был организатором его убийства. 88% респондентов заявили, что знают о том, кто такой Немцов. Из низ 37% сказали, что хорошо знают детали его биографии. Среди 60-летних россиян Немцова знают 97% опрошенных, тогда как среди 18–24-летних респондентов — только 47%.

Число респондентов, знакомых с деятельностью политика и следивших за ходом судебных разбирательств по «делу Немцова», составило 35%. В возрастной группе 60-летних россиян за судом над убийцами Немцова следили 44%, а в группе 18–24-летних — 19%. «Из них на вопрос о виновности (в убийстве Немцова) Заура Дадаева 42% ответили утвердительно, 19% — отрицательно, еще 39% не смогли дать определенный ответ», — отмечается в материалах ВЦИОМа.

Также данные опросов показали, что «81% опрошенных, слышавших о Немцове, не смогли высказать мнение о возможных организаторах убийства политика». Столько же россиян также не смогли ответить, кто спланировал это преступление. Самым популярным мнением на этот счет стало то, что убийство Немцова организовал «кто-то из его окружения»: такой ответ дали 3% респондентов в этой категории.

Гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров заявил, что «огромный резонанс вокруг убийства яркого политика ельцинской эпохи довольно быстро сменился апатией и потерей интереса к расследованию этого странного дела».

В начале июля суд приговорил бывшего военнослужащего чеченского батальона внутренних войск «Север» Заура Дадаева, который считается исполнителем убийства, к 20 годам колонии строгого режима. Согласно решению суда, Дадаев непосредственно расстрелял Немцова. Прокуратура просила посадить его на пожизненный срок. Другие фигуранты по «делу Немцова», братья Анзор и Шадид Губашевы получили 19 и 16 лет колонии соответственно, Темирлан Эскерханов — 14 лет, а Хамзат Бахаев — 11 лет.