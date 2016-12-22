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Трамп заявил о готовящейся крупной торговой сделке с Великобританией
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Трамп заявил о готовящейся крупной торговой сделке с Великобританией
Политика, 10:21
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Трамп заявил о готовящейся крупной торговой сделке с Великобританией

Президент США Дональд Трамп и его администрация ведут переговоры о «крупной торговой сделке» с Великобританией и рассчитывают заключить ее, после того как Британия выйдет из ЕС в начале 2019 года. Об этом сообщил американский лидер в интервью газете The Wall Street Jornal.

«Это будет большая торговая сделка. Она будет намного, намного крупнее тех, которые мы сейчас имеем. В разы больше», — сказал Трамп. Кроме того, американский президент раскритиковал Европейский союз, который мешает Британии покинуть его. «У меня хорошие отношения с представителями ЕС, но они очень, очень большие протекционисты», — сказал Трамп.

Американский президент также рассказал, что в Вашингтон приезжал министр международной торговли Британии Лиам Фокс, который открыл переговоры по торговой сделке с представителями Белого дома, а также встретился с членами конгресса.

Политик в Белом доме рассказал газете, что сделка между США и Великобританией будет охватывать широкий спектр экономики, в том числе агрокультуру, авиацию и финансы. Он отметил, что в соглашении между Вашингтоном и Лондоном могут быть направления, по которым США и Великобритания будут работать вне Европейского союза.

Во время интервью Трамп также добавил, что его администрация продолжает обсуждать ограничения на импорт стали. Он отметил, что решение будет принято, после того как будут завершены более приоритетные законодательные проекты, такие как изменения в Налоговый кодекс.

Кроме того, Белый дом также готовится пересмотреть соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), которое было заключено с Мексикой и Канадой. В интервью изданию Трамп назвал его «одной из плохих сделок». «Сейчас мы находимся в разгаре переговоров по пересмотру. Так что увидим. Может, нам придется прекратить его действие», — сказал американский президент. Однако Трамп допустил, что договор может быть спасен. «Я обязан дать ему шанс», — сказал президент.

В середине июля правительство Великобритании опубликовало законопроект о выходе страны из Евросоюза. Данный документ предлагает отменить действие акта о Европейских сообществах 1972 года, который санкционировал вступление Британии в Европейский союз. Также законопроект подразумевает замену в Соединенном Королевстве законов ЕС британскими.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, комментируя законодательную инициативу, сказала, что бизнес-сообщество выступает за принятие результатов референдума, на котором британцы проголосовали за выход из Европейского союза. Кроме того, за отмену членства в ЕС выступили большинство членов палаты общин. По ее словам, выйти из Европейского союза хочет «подавляющее большинство людей», независимо от того, как они голосовали».

О планах пересмотреть договор о свободной торговле с Мексикой и Канадой Трамп заявлял во время предвыборной кампании в сентябре 2016 года. По его словам, заключение договора было ошибкой. Североамериканское соглашение о свободной торговле было заключено в 1992 году между США, Канадой и Мексикой и вступило в силу в 1994 году.

В конце января 2017 года Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства. Таким образом, он выполнил свое предвыборное обещание. Выход из соглашения он назвал «великим событием для американского рабочего».

Теги: США , Великобритания , торговое соглашение , Дональд Трамп
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