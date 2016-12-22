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В Совфеде призвали подготовить «болезненную» для США реакцию на санкции
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В Совфеде призвали подготовить «болезненную» для США реакцию на санкции
Война санкций, 09:40
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В Совфеде призвали подготовить «болезненную» для США реакцию на санкции

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что Россия должна подготовить «болезненную» для США реакцию по новым антироссийским санкциям. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Наша официальная реакция должна последовать уже на вступивший в силу закон (в чем, увы, нет сомнений, но все же). Второе — готовить такую реакцию, потому что она обязательно должна быть. Не симметричная, но болезненная для американцев», — написал Косачев.

По его словам, «монолитное» голосование в палате представителей по законопроекту санкций против России, Ирана и КНДР не предвещает «не только прорыва, но и нормализации» отношений между Москвой и Вашингтоном.

Косачев считает, что последующая «деградация» двусторонних отношений неизбежна. Сенатор также подчеркнул, что Россия должна отреагировать не только на новые санкции, но и на высылку российских дипломатов в декабре 2016 года и арест дипломатической собственности в США.​

По словам Косачева, Москве надо исходить из того, что диалог с США не получится из-за «антироссийского консенсуса в конгрессе».

Он добавил, что Россия должна «обязательно проговорить сложившуюся ситуацию с европейцами». «Иллюзий питать не следует — нашими союзниками они не будут, но раз уж задеты их собственные экономические интересы, как минимум временный мезальянс получиться может», — подчеркнул сенатор.

В ночь на 26 июля по московскому времени члены палаты представителей конгресса США приняли пакет законопроектов, регламентирующий санкции против России, Ирана и КНДР. Ограничения в отношении России ужесточаются. Запрещается передача технологий для разведки и добычи нефти на все международные проекты, где доля российского участия превышает 33%. Активы лиц, заключающих сделки с попавшими под санкции людьми и организациями, могут быть заморожены. Также оговариваются ограничения для физических и юридических лиц, которые совершают транзакции с российскими спецслужбами (включая ФСБ) и ведомствами, связанными с оборонной сферой.​

Теги: Россия , США , Санкции , Константин Косачев
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