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Организаторы «Евровидения-2018» назвали город проведения конкурса
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Организаторы «Евровидения-2018» назвали город проведения конкурса
Общество, 08:53
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Организаторы «Евровидения-2018» назвали город проведения конкурса

Песенный конкурс «Евровидение-2018» пройдет в столице Португалии Лиссабоне. Об этом сообщается на сайте песенного конкурса.

«Евровидение» начнется 8 мая 2018 года и закончится 12 мая 2018 года. На странице конкурса в YouTube опубликован вступительный ролик, анонсирующий проведение «Евровидения» в португальской столице.



Победителем «Евровидения-2017», которое прошло в Киеве, стал представитель Португалии Сальвадор Собрал, который спел песню Amar Pelos Dois («Любить за двух»). 27-летний певец набрал наибольшее количество баллов — 758. Второе место занял участник от Болгарии 17-летний Кристиан Костов с композицией Beautiful Mess, набравший 615 очков. Третье место получил коллектив из Молдавии SunStroke Project с 334 баллами.

Самые яркие выступления «Евровидения-2017». Фотогалерея Еще 10 фото
Фотогалерея

Россия не принимала участие в конкурсе «Евровидение-2017» из-за запрета на въезд на Украину певицы Юлии Самойловой. Украинская служба безопасности ввела запрет на три года из-за того, что артистка выступала на фестивале в Крыму.

Как сообщил РБК представитель организатора конкурса — Европейского вещательного союза, за недопуск российской исполнительницы Украина будет оштрафована. Санкции будут введены в отношении Национальной общественной телекомпании Украины (НАТУ), заявил председатель телекомпании Зураб Аласания. Кроме того, от Европейского вещательного союза получил замечание и «Первый канал», который отказался транслировать конкурс из-за того, что Самойлова не принимала в нем участия.

Теги: Лиссабон , Португалия , музыка , «Евровидение»
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