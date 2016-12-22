«Лаборатория Касперского» создала всемирный бесплатный антивирус

«Лаборатории Касперского» 25 июля объявила о запуске всемирного бесплатного антивируса Kaspersky Free. Об этом сообщил основатель компании Евгений Касперский в своем блоге.

Выпуск антивируса приурочен к 20-летию компании. По словам Касперского, бесплатный антивирус предоставляет только базовый набор функций для защиты компьютеров и не конкурирует с платными версиями антивирусов. В бесплатном антивирусе будут доступны файловый, почтовый и веб-антивирусы, а также автоматические обновления, самозащита и карантин, которые обеспечат безопасное нахождение пользователей в интернете.

Первая волна распространения бесплатного антивируса начнется в июле и затронет США, Канаду, страны тихоокеанской Азии и Казахстан. В сентябре компания представит свой бесплатный софт в Индии, Гонконге, на Ближнем Востоке, в Африке, Турции и Латинской Америке. В октябре бесплатный антивирус будет доступен в странах Евросоюза, а также в Японии и Южной Корее.

Касперский отметил, что компания успешно протестировала Kaspersky Free в 2016 году в России, Украине и Белоруссии, а также в Китае, Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии.

Белый дом 12 июля исключил «Лабораторию Касперского» из списка поставщиков программного обеспечения, чья продукция одобрена для использования госструктурами США. Об этом сообщал Reuters со ссылкой на представителя агентства, обеспечивающего функционирование работы госструктур (GSA). По его словам, США приняли такое решение после «тщательного изучения». В Reuters отметили, что исключение компании из списка поставщиков не означает полного запрета на использование ее программ.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на оказавшуюся в его распоряжении электронную переписку Евгения Касперского сообщало, что его компания сотрудничала с ФСБ. По данным агентства, в некоторых письмах шла речь о проекте, который был запущен «по большой просьбе Лубянки».

В «Лаборатории Касперского» заявили, что компания «оказалась втянута в геополитическую борьбу», в которой ее пытаются «использовать как пешку». В Кремле также посчитали решение властей США касаемо продукции компании «политизированным».