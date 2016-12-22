Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 60,19 59,75 EUR Нал. 70,26 69,65 USD Бирж. 59,87 -0,14 EUR Бирж. 69,73 -0,13 USD ЦБ. 59,82 +0,16 EUR ЦБ. 69,70 +0,23 EUR/USD 1,16 -0,00 ММВБ 1923,73 -0,42% РТС 1010,06 -0,36% Brent 50,60 -0,18% DJIA 21613,43 +0,47% Nasdaq 6412,17 +0,02% FTSE 7434,82 +0,77%
«Лаборатория Касперского» создала всемирный бесплатный антивирус
Лента новостей
СМИ назвали возможное местонахождение главаря ИГ 07:02, Политика В Кемеровской области начали проверку после гибели троих сотрудников МЧС 06:15, Общество В СБ ООН заблокировали заявление по обстрелу посольства России в Дамаске 05:28, Политика Сенат США отклонил законопроект об отмене Obamacare 05:26, Политика СМИ узнали о возможных санкциях против замглавы Минэнерго из-за Siemens 04:58, Политика Посольство проверит данные о снятии россиянина с рейса Delta Аir Lines 04:33, Общество СМИ узнали о признании Ространснадзором московских электричек опасными 03:49, Общество Трамп заявил о своем разочаровании в генеральном прокуроре США 03:24, Политика Белый дом заявил о поддержке Трампом «жестких» санкций в отношении России 02:42, Политика Иран назвал «провокацией» стрельбу корабля ВМС США по иранскому судну 02:24, Политика «Ведомости» узнали о запуске в России программы обмена старых iPhone 01:53, Бизнес В Минобороны России прокомментировали полет Ту-22 над Черным морем 01:42, Политика Спасатели нашли тело пропавшего после взрыва на шахте в Кузбассе горняка 01:04, Общество Умерла вдова Фрэнка Синатры 00:29, Общество Палата представителей США одобрила новые санкции против России 00:22, Политика Россияне на 34% сократили расходы на лоббирование в США 00:09, Бизнес Самолет авиакомпании Turkish Airlines экстренно сел в аэропорту Алжира 00:01, Общество Эксперты Кудрина заявили о недостаточной борьбе с нарушениями на выборах 00:00, Политика Богатые россияне стали в четыре раза чаще декларировать иностранные счета 00:00, Деньги Британский истребитель сопроводил российские Ту-22 над Черным морем 25 июл, 23:26, Политика В Швейцарии задержали напавшего на офис страховой компании с бензопилой 25 июл, 22:58, Общество Прения по «Югре»: перспективы судебного спора экс-руководства банка с ЦБ 25 июл, 22:53, Финансы Госдеп США опроверг сообщения об отставке госсекретаря Тиллерсона 25 июл, 22:29, Политика На северо-западе Москвы задержали стрелявшего в прохожих мужчину 25 июл, 22:23, Общество Налог на отпуск: как курортный сбор повлияет на стоимость отдыха в России 25 июл, 22:22, Деньги Акинфеев отыграл в Лиге чемпионов первый матч «на ноль» за 11 лет 25 июл, 22:22, Спорт Дипломаты назвали дату возвращения из Турции 6-летней россиянки 25 июл, 21:55, Общество Путин и вице-президент Ирака обсудили поставку танков Т-90 25 июл, 21:37, Политика
«Лаборатория Касперского» создала всемирный бесплатный антивирус
Общество, 08:03
0
«Лаборатория Касперского» создала всемирный бесплатный антивирус

«Лаборатории Касперского» 25 июля объявила о запуске всемирного бесплатного антивируса Kaspersky Free. Об этом сообщил основатель компании Евгений Касперский в своем блоге.

Выпуск антивируса приурочен к 20-летию компании. По словам Касперского, бесплатный антивирус предоставляет только базовый набор функций для защиты компьютеров и не конкурирует с платными версиями антивирусов. В бесплатном антивирусе будут доступны файловый, почтовый и веб-антивирусы, а также автоматические обновления, самозащита и карантин, которые обеспечат безопасное нахождение пользователей в интернете.

Первая волна распространения бесплатного антивируса начнется в июле и затронет США, Канаду, страны тихоокеанской Азии и Казахстан. В сентябре компания представит свой бесплатный софт в Индии, Гонконге, на Ближнем Востоке, в Африке, Турции и Латинской Америке. В октябре бесплатный антивирус будет доступен в странах Евросоюза, а также в Японии и Южной Корее.

Касперский отметил, что компания успешно протестировала Kaspersky Free в 2016 году в России, Украине и Белоруссии, а также в Китае, Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии.

Белый дом 12 июля исключил «Лабораторию Касперского» из списка поставщиков программного обеспечения, чья продукция одобрена для использования госструктурами США. Об этом сообщал Reuters со ссылкой на представителя агентства, обеспечивающего функционирование работы госструктур (GSA). По его словам, США приняли такое решение после «тщательного изучения». В Reuters отметили, что исключение компании из списка поставщиков не означает полного запрета на использование ее программ.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на оказавшуюся в его распоряжении электронную переписку Евгения Касперского сообщало, что его компания сотрудничала с ФСБ. По данным агентства, в некоторых письмах шла речь о проекте, который был запущен «по большой просьбе Лубянки».

В «Лаборатории Касперского» заявили, что компания «оказалась втянута в геополитическую борьбу», в которой ее пытаются «использовать как пешку». В Кремле также посчитали решение властей США касаемо продукции компании «политизированным».

Теги: кибербезопасность , «Лаборатория Касперского» , Антивирус
Главное
Сенат США отклонил законопроект об отмене Obamacare Политика
Материалы по теме
«Лаборатория Касперского» заявила об использовании компании «как пешки» Политика
«Лаборатория Касперского» ответила на сообщения о сотрудничестве с ФСБ Технологии и медиа
«Лаборатория Касперского» выявила вирус-похититель данных банковских карт Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку