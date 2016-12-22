СМИ назвали возможное местонахождение главаря ИГ

Лидер запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» Абу Бакр Аль-багдади жив и в настоящее время находится в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии. Об этом сообщает арабская газета Al-Quds Al-Arabi со ссылкой на неназванные источники.

Аль-Багдади «продолжает играть ключевую роль» в руководстве ИГ, несмотря на то, что «поддерживать связь и проводить встречи с другими членами организации стало сложнее», отметили собеседники издания.

О возможной ликвидации главаря ИГ доложил президенту Владимиру Путину министр обороны России Сергей Шойгу в середине июня. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что во время удара российских ВКС по объекту экстремистских формирований под Раккой погибли свыше ста человек. В их числе, предположительно, был главарь «Исламского государства», говорил Песков.

Позже командующий подразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана Али Ширази в разговоре с одним из иранских СМИ подтвердил смерть аль-Багдади в результате российского авиаудара.

На прошлой неделе глава Минобороны США Джеймс Мэттис предположил, что главарь группировки все еще жив. «До тех пор, пока у нас не будет доказательств, мы не будем строить предположения на тему того, что он погиб», — заявлял он.