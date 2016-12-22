В Кемеровской области начали проверку после гибели троих сотрудников МЧС

В Кемеровской области следователи начали доследственную проверку по факту гибели троих сотрудников МЧС и местного жителя в погребе частного дома. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по региону.

В МЧС 25 июля поступило сообщение о том, что в погребе дома в Тяжинском районе найдено тело 75-летнего мужчины. Четверо сотрудников МЧС, которые прибыли к дому, спустились в погреб, однако через некоторое время перестали выходить на связь, говорится в сообщении.

«Прибывший второй отряд спасателей извлек тела четверых погибших из погреба», — сообщили в СКР. Еще одного спасателя доставили в больницу с признаками отравления угарным газом, добавили в ведомстве.

По предварительным данным, накануне, 25 июля, «местный житель протопил погреб дровами». После того, как мужчина спустился в погреб и не вернулся, его родственники обратились в МЧС, говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в СКР.​