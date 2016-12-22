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Трамп заявил о своем разочаровании в генеральном прокуроре США
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Трамп заявил о своем разочаровании в генеральном прокуроре США
Политика, 03:24
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Трамп заявил о своем разочаровании в генеральном прокуроре США

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочаровался в генеральном прокуроре США Джеффе Сешнсе. Об этом он сказал в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Ливана Саадом Харири, сообщает телеканал CNN.

Он пояснил, что Сешнс «не должен был брать самоотвод (от расследования дел, связанных с предполагаемым вмешательством России в кампанию по президентским выборам в США в 2016 году. — РБК.)». «Если он собирался брать самоотвод, то должен был сказать мне об этом до вступления в должность, и я бы выбрал другого человека», — подчеркнул глава государства.

О том, собирается ли он отправить Сешнса в отставку, Трамп говорить не стал, отмечает телеканал.

Глава Минюста США Джефф Сешнс заявил, что берет самоотвод от расследования любых дел, которые связаны с предполагаемым вмешательством России в кампанию по выборам президента США, в начале марта.

Генпрокурор отмечал, что никогда не обсуждал с представителями России избирательную кампанию Трампа. За день до этого газета The Washington Post со ссылкой на источники в Минюсте сообщала, что Сешнс дважды встретился с послом России в США Сергеем Кисляком — в июле и сентябре прошлого года. Об этих контактах при вступлении в должность генпрокурора Сешнс не рассказывал.

На слушаниях в Сенате в июне текущего года генпрокурор заявил, что разговаривал с Кисляком в качестве сенатора, а не представителя избирательного штаба Трампа.

В июле анонимные источники The Washington Post рассказали, разведка США перехватила донесения Кисляка в Москву. В них он сообщал, что в ходе президентской гонки в 2016 году обсуждал с Сешнсом ход выборной кампании Трампа. Сам президент выразил недовольство этой публикацией и заявил, что «все эти утечки должны прекратиться».

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Сешнс, в свою очередь, заявлял, что не намерен уходить в отставку после сообщений об его обсуждении деталей предвыборной кампании Трампа с послом России в США, сообщал телеканал ABC со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Собеседники телеканала отмечали, что генеральный прокурор уйдет в отставку, только если его уволит глава Белого дома.

Теги: США , Дональд Трамп , Джеф Сешнс , генеральный прокурор
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