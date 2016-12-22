Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 60,21 59,77 EUR Нал. 70,32 69,66 USD Бирж. 59,87 -0,14 EUR Бирж. 69,73 -0,13 USD ЦБ. 59,82 +0,16 EUR ЦБ. 69,70 +0,23 EUR/USD 1,16 -0,00 ММВБ 1923,73 -0,42% РТС 1010,06 -0,36% Brent 50,57 -0,24% DJIA 21613,43 +0,47% Nasdaq 6412,17 +0,02% FTSE 7434,82 +0,77%
Иран назвал «провокацией» стрельбу корабля ВМС США по иранскому судну
Лента новостей
Белый дом заявил о поддержке Трампом «жестких» санкций в отношении России 02:42, Политика Иран назвал «провокацией» стрельбу корабля ВМС США по иранскому судну 02:24, Политика «Ведомости» узнали о запуске в России программы обмена старых iPhone 01:53, Бизнес В Минобороны России прокомментировали полет Ту-22 над Черным морем 01:42, Политика Спасатели нашли тело пропавшего после взрыва на шахте в Кузбассе горняка 01:04, Общество Умерла вдова Фрэнка Синатры 00:29, Общество Палата представителей США одобрила новые санкции против России 00:22, Политика Россияне на 34% сократили расходы на лоббирование в США 00:09, Бизнес Самолет авиакомпании Turkish Airlines экстренно сел в аэропорту Алжира 00:01, Общество Эксперты Кудрина заявили о недостаточной борьбе с нарушениями на выборах 00:00, Политика Богатые россияне стали в четыре раза чаще декларировать иностранные счета 00:00, Деньги Британский истребитель сопроводил российские Ту-22 над Черным морем 25 июл, 23:26, Политика В Швейцарии задержали напавшего на офис страховой компании с бензопилой 25 июл, 22:58, Общество Прения по «Югре»: перспективы судебного спора экс-руководства банка с ЦБ 25 июл, 22:53, Финансы Госдеп США опроверг сообщения об отставке госсекретаря Тиллерсона 25 июл, 22:29, Политика На северо-западе Москвы задержали стрелявшего в прохожих мужчину 25 июл, 22:23, Общество Налог на отпуск: как курортный сбор повлияет на стоимость отдыха в России 25 июл, 22:22, Деньги Акинфеев отыграл в Лиге чемпионов первый матч «на ноль» за 11 лет 25 июл, 22:22, Спорт Дипломаты назвали дату возвращения из Турции 6-летней россиянки 25 июл, 21:55, Общество Путин и вице-президент Ирака обсудили поставку танков Т-90 25 июл, 21:37, Политика У станций метро Петербурга образовались очереди из-за тотального досмотра 25 июл, 21:31, Общество СК и ФНС впервые раскрыли методы борьбы с уклонением от уплаты налогов 25 июл, 21:23, Финансы «МегаФон» объяснил сбой в оплате парковок в Москве с помощью СМС 25 июл, 21:19, Бизнес «Победа» допустила снижение тарифа на 20% после отмены бесплатного багажа 25 июл, 21:11, Бизнес Алексей Рогозин стал членом правления ОАК 25 июл, 20:50, Бизнес МИД прокомментировал сообщения CNN о поставках Москвой оружия талибам 25 июл, 20:42, Политика Патриарх Кирилл призвал клириков отказаться от вульгаризмов в проповедях 25 июл, 20:35, Общество Лига чемпионов по футболу. АЕК — ЦСКА. Онлайн 25 июл, 20:30, Спорт
Иран назвал «провокацией» стрельбу корабля ВМС США по иранскому судну
Политика, 02:24
0
Иран назвал «провокацией» стрельбу корабля ВМС США по иранскому судну

Корпус стражей исламской революции (КСИР) назвал «провокацией» предупредительную стрельбу, которую открыл военный патрульный корабль США Thunderbolt по иранскому судну в Персидском заливе. Об этом говорится в сообщении на сайте КСИР.

Корабль ВМС США приблизился к судну, которое проводило патрулирование, и два раза выстрелил «с целью провокации и создания паники», заявили в КСИР.

По мнению Корпуса стражей исламской революции, «действия американских военных непрофессиональны». Несмотря на инцидент, иранское судно продолжило патрулирование, отмечается в сообщении.

Военный корабль США Thunderbolt открыл предупредительную стрельбу по судну Ирана 25 июля, сообщал представитель военных США. Он отмечал, что судно приблизилось к кораблям американских ВМС на расстояние 137 м.

Thunderbolt попытался связаться с судном по радио, однако оно эти попытки проигнорировало.

Телеканал Fox News со ссылкой на представителей военных США сообщал, что корабль стрелял из пулемета пятидесятого калибра. Они также отмечали, что американские военные, помимо того, что пытались связаться с иранским судном по радио, запустили сигнальные ракеты, чтобы его предупредить.

Теги: Иран , корабль , ВМС США , Судно
Главное
Палата представителей США одобрила новые санкции против России Политика
Материалы по теме
Корабль ВМС США открыл предупредительную стрельбу по иранскому судну Политика
СМИ узнали о сближении иранских катеров с кораблем ВМС США Политика
СМИ узнали об опасном сближении иранских катеров с эсминцем ВМС США Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку