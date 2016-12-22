Иран назвал «провокацией» стрельбу корабля ВМС США по иранскому судну

Корпус стражей исламской революции (КСИР) назвал «провокацией» предупредительную стрельбу, которую открыл военный патрульный корабль США Thunderbolt по иранскому судну в Персидском заливе. Об этом говорится в сообщении на сайте КСИР.

Корабль ВМС США приблизился к судну, которое проводило патрулирование, и два раза выстрелил «с целью провокации и создания паники», заявили в КСИР.

По мнению Корпуса стражей исламской революции, «действия американских военных непрофессиональны». Несмотря на инцидент, иранское судно продолжило патрулирование, отмечается в сообщении.

Военный корабль США Thunderbolt открыл предупредительную стрельбу по судну Ирана 25 июля, сообщал представитель военных США. Он отмечал, что судно приблизилось к кораблям американских ВМС на расстояние 137 м.

Thunderbolt попытался связаться с судном по радио, однако оно эти попытки проигнорировало.

Телеканал Fox News со ссылкой на представителей военных США сообщал, что корабль стрелял из пулемета пятидесятого калибра. Они также отмечали, что американские военные, помимо того, что пытались связаться с иранским судном по радио, запустили сигнальные ракеты, чтобы его предупредить.