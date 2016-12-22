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Умерла вдова Фрэнка Синатры
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Умерла вдова Фрэнка Синатры
Общество, 00:29
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Умерла вдова Фрэнка Синатры
Фрэнк и Барбара Синатра (Фото: Kevork Djansezian / AP)

В Калифорнии в возрасте 90 лет умерла четвертая жена певца и актера Фрэнка Синатры Барбара Синатра. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на директора детского центра защиты детей от жестокого обращения, который основала Барбара.

Она скончалась «в результате естественных причин», с ней были ее семья и друзья, сказал он.

Барбара Синатра родилась 10 марта 1927 года в городе Босуорт в штате Миссури. Фрэнк Синатра женился на Барбаре, которая до этого работала моделью, в 1976 году. С ней он прожил до конца своей жизни. Певец умер в 1998 году.

Барбара Синатра основала центр поддержки детей, которые подверглись физическому, сексуальному или психологическому насилию, в 1986 году в Калифорнии. По словам директора, центр Барбары оказал поддержку более 20 тыс. детей, пишет AP.

Теги: Фрэнк Синатра , Барбара Синатра
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