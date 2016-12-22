Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 60,36 59,59 EUR Нал. 70,50 69,45 USD Бирж. 59,87 -0,14 EUR Бирж. 69,73 -0,13 USD ЦБ. 59,82 +0,16 EUR ЦБ. 69,70 +0,23 EUR/USD 1,16 +0,00 ММВБ 1923,73 -0,42% РТС 1010,06 -0,36% Brent 50,71 +4,11% DJIA 21614,66 +0,47% Nasdaq 6413,72 +0,05% FTSE 7434,82 +0,77%
Самолет авиакомпании Turkish Airlines экстренно сел в аэропорту Алжира
Лента новостей
Россияне на 34% сократили расходы на лоббирование в США 00:09, Бизнес Самолет авиакомпании Turkish Airlines экстренно сел в аэропорту Алжира 00:01, Общество Эксперты Кудрина заявили о недостаточной борьбе с нарушениями на выборах 00:00, Политика Богатые россияне стали в четыре раза чаще декларировать иностранные счета 00:00, Деньги Британский истребитель сопроводил российские Ту-22 над Черным морем 25 июл, 23:26, Политика В Швейцарии задержали напавшего на офис страховой компании с бензопилой 25 июл, 22:58, Общество Прения по «Югре»: перспективы судебного спора экс-руководства банка с ЦБ 25 июл, 22:53, Финансы Госдеп США опроверг сообщения об отставке госсекретаря Тиллерсона 25 июл, 22:29, Политика На северо-западе Москвы задержали стрелявшего в прохожих мужчину 25 июл, 22:23, Общество Налог на отпуск: как курортный сбор повлияет на стоимость отдыха в России 25 июл, 22:22, Деньги Акинфеев отыграл в Лиге чемпионов первый матч «на ноль» за 11 лет 25 июл, 22:22, Спорт Дипломаты назвали дату возвращения из Турции 6-летней россиянки 25 июл, 21:55, Общество Путин и вице-президент Ирака обсудили поставку танков Т-90 25 июл, 21:37, Политика У станций метро Петербурга образовались очереди из-за тотального досмотра 25 июл, 21:31, Общество СК и ФНС впервые раскрыли методы борьбы с уклонением от уплаты налогов 25 июл, 21:23, Финансы «МегаФон» объяснил сбой в оплате парковок в Москве с помощью СМС 25 июл, 21:19, Бизнес «Победа» допустила снижение тарифа на 20% после отмены бесплатного багажа 25 июл, 21:11, Бизнес Алексей Рогозин стал членом правления ОАК 25 июл, 20:50, Бизнес МИД прокомментировал сообщения CNN о поставках Москвой оружия талибам 25 июл, 20:42, Политика Патриарх Кирилл призвал клириков отказаться от вульгаризмов в проповедях 25 июл, 20:35, Общество Лига чемпионов по футболу. АЕК — ЦСКА. Онлайн 25 июл, 20:30, Спорт Пловчиха Юлия Ефимова завоевала свою первую медаль на ЧМ-2017 25 июл, 20:30, Спорт Беглый дом: кто и почему покидал команду Трампа 25 июл, 20:19, Фотогалерея  Президент Франции добился примирения между участниками конфликта в Ливии 25 июл, 20:16, Политика «ЭР-Телеком Холдинг» решил купить шесть компаний в Сибири 25 июл, 20:03, Технологии и медиа В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело о краже почтовых посылок 25 июл, 20:01, Общество В Петербург на парад прибыл тяжелый атомный крейсер «Петр Великий» 25 июл, 19:57, Политика Евро достиг максимального с 2015 года значения по отношению к доллару 25 июл, 19:50, Финансы
Самолет авиакомпании Turkish Airlines экстренно сел в аэропорту Алжира
Общество, 00:01
0
Самолет авиакомпании Turkish Airlines экстренно сел в аэропорту Алжира

Пассажирский самолет авиакомпании Turkish Airlines, который следовал из Стамбула в Касабланку, экстренно сел в аэропорту Алжира из-за сообщения о бомбе на борту. Об этом сообщает агентство Algeria Press Service со ссылкой на представителя аэропорта.

После того, как самолет приземлился, всех пассажиров эвакуировали и провели проверку. «Никакой бомбы найдено не было» — пишет агентство. ​

В свою очередь Reuters со ссылкой на представителя авиакомпании Turkish Airlines сообщает, что самолет, следовавший рейсом Стамбул-Касабланка совершил экстренную посадку в Алжире из-за «буйного пассажира».

После того, как самолет приземлился, 24-летнюю женщину вывели сотрудники службы безопасности, отметил представитель авиакомпании.

Теги: Алжир , бомба , Turkish Airlines
Главное
В конгрессе США приняли законопроект о санкциях против России Политика
Материалы по теме
«Победа» экстренно посадила самолет из-за курящего на борту пассажира Общество
Летевший с Камчатки в Москву лайнер экстренно сел в Новосибирске Общество
Самолет Ан-148 экстренно сел в Саратове после столкновения со стаей птиц Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку