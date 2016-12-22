Самолет авиакомпании Turkish Airlines экстренно сел в аэропорту Алжира

Пассажирский самолет авиакомпании Turkish Airlines, который следовал из Стамбула в Касабланку, экстренно сел в аэропорту Алжира из-за сообщения о бомбе на борту. Об этом сообщает агентство Algeria Press Service со ссылкой на представителя аэропорта.

После того, как самолет приземлился, всех пассажиров эвакуировали и провели проверку. «Никакой бомбы найдено не было» — пишет агентство. ​

В свою очередь Reuters со ссылкой на представителя авиакомпании Turkish Airlines сообщает, что самолет, следовавший рейсом Стамбул-Касабланка совершил экстренную посадку в Алжире из-за «буйного пассажира».

После того, как самолет приземлился, 24-летнюю женщину вывели сотрудники службы безопасности, отметил представитель авиакомпании.