Британский истребитель сопроводил российские Ту-22 над Черным морем

Британский истребитель Typhoon поднялся с территории Румынии для сопровождения российских Ту-22 над Черным морем. Об этом говорится в сообщении Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании.

Согласно сообщению, британский истребитель вылетел с румынской базы ВВС имени Михаила Когэлничану​. Typhoon поднялся для сопровождения «бомбардировщиков Ту-22 ВКС России, которые направлялись к югу, вблизи воздушного пространства НАТО», говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что «российские военные самолеты летели над западной частью Черного моря». Typhoon следил за ними «в соответствии с миссией воздушной полиции НАТО, пока самолеты не покинули воздушное пространство НАТО», говорится в сообщении.

В конце мая британские Военно-воздушные силы подняли два истребителя ​Typhoon после того, как два российских самолета «нарушили воздушное пространство Великобритании», сообщало Минобороны Великобритании. Истребители поднялись с базы Лоссимут в Шотландии. Впоследствии оба истребителя благополучно вернулись на базу, отмечали в ведомстве.