На северо-западе Москвы задержали стрелявшего в прохожих мужчину

Сотрудники Росгвардии задержали на северо-западе Москвы мужчину, стрелявшего из окна из пневматического ружья по прохожим, говорится в сообщении ведомства.

Как сообщили в Росгвардии, на улице Маршала Бирюзова к сотрудникам ведомства обратился мужчина, который сообщил, что «неизвестный гражданин стреляет из ружья по прохожим». Патрульные группы задержания Росгвардии выехали на место инцидента и удостоверились, что «из окна квартиры жилого многоэтажного дома ведется стрельба». Сотрудники Росгвардии блокировали пути бегства стрелявшего, спасатели МЧС вскрыли входную дверь. «Патрульные проникли внутрь квартиры и задержали стрелка», — сообщили в ведомстве.

Как заявили в Росгвардии, кроме пневматического ружья, из которого стрелял мужчина, в квартире были обнаружены патроны к нему, «а также предмет, похожий на гранату». «Подозреваемый доставлен в ОМВД России по району Щукино г. Москвы для дальнейшего разбирательства», — заключили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 23 июля во Владивостоке сотрудниками правопорядка был задержан 29-летний мужчина, стрелявший из окна шестого этажа. Он ранил одного из прохожих. Бойцы ОМОНа и СОБРа взяли штурмом помещение, в котором засел стрелок. Как сообщили в правоохранительных органах, стрельба велась из травматического пистолета Streamer, переделанного под боевой патрон.