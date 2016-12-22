Путин и вице-президент Ирака обсудили поставку танков Т-90

Президент России Владимир Путин и иракский вице-президен​т Нури аль-Малики обсуждали вопрос поставки танков Т-90 в Ирак. Об этом сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев, передает ТАСС.



«Тема затрагивалась. Затрагивалась вся текущая тематика», — сказал он. Шугаев, однако, отказался сообщать детали контракта и количество танков, которые планируется поставить Ираку. Он отметил, что есть «межправкомиссия, которая работает по своему плану».



Путин встретился с аль-Малики во вторник, 25 июля, в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте Кремля. Иракский вице-президент находится в России с рабочим визитом. Во время встречи с Путиным он обсуждал вопросы сотрудничества Москвы и Багдада, а также ситуацию в ближневосточном регионе.



Во время встречи Путин заявил, что Россия «прекрасно видит и понимает, что ситуация в Ираке «сложная». Путин отметил, что в рамках экономического сотрудничества с Ираком нужно многое сделать, но есть и «другие направления», в частности военно-техническое взаимодействие. «Россия здесь ведет себя активно и помогает Ираку», — заключил российский президент.

В свою очередь, вице-президент Ирака заявил, что у Москвы и Багдада есть «хорошие перспективы сотрудничества». Он подчеркнул, что его стране удалось добиться «больших успехов» в борьбе с террористическими организациями «Аль-Каида» и «Исламское государство» (обе запрещены в России). Аль-Малики отметил, что Ираку нужно обратить внимание «на сферу безопасности, так как и дальше будут попытки террористов нанести удар по гражданскому населению, по городам». Он подчеркнул, что, когда Ирак подвергся «массированной атаке, имеющей политические цели», Россия ускорила поставки вооружений, о которых была достигнута ранее договоренность.

Лидеры Ирака и России обсудили ход выполнения текущих контрактов, рассказал Шугаев. Он добавил, что были намечены пути разрешения проблем, которые «всегда» возникают между странами во время сотрудничества в военно-технической сфере. «Это не неразрешимые проблемы, текущие», — сказал глава федеральной службы.

Шугаев также отказался комментировать заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в котором он утверждал, что Анкара и Москва подписали документы в рамках соглашения о поставках Россией комплексов С-400. Его слова цитировала газета Hurriуet Daily News. Эрдоган заявлял, что Россия и Турция «поставили подписи» и выразил надежду, что в его стране можно будет увидеть С-400. Кроме того, турецкий лидер заявил, что Турция и Россия будут совместно производить комплексы С-400. В Кремле отказались комментировать слова турецкого лидера.

Газета «Известия» 20 июля со ссылкой на помощника президента России по вопросам военно-технического сотрудничества Владимира Кожина сообщала, что Иран подписал контракт на покупку у России танков Т-90. Кожин отмечал, что Москва поставила Багдаду «большую партию», но не раскрыл сумму сделки и количество поставляемых боевых машин. Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов оценил контракт между Россией и Ираком в $1 млрд. Он также предположил, что Россия поставит в по данной сделки сотни танков.

Танк Т-90 — «один из самых востребованных танков на рынке вооружения», сообщается на сайте его производителя «Уралвагонзавода». Он может развивать скорость до 60 км/ч, его скорострельность составляет семь выстрелов в минуту, а боекомплект состоит из 42 снарядов.