«ЭР-Телеком Холдинг» решил купить шесть компаний в Сибири

«ЭР-Телеком Холдинг», оказывающий услуги широкополосного доступа в интернет и платного телевидения под брендом «Дом.ру» (входит в пятерку крупнейших игроков на российском рынке), подал в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайства о покупке ООО «Томская телекоммуникационная компания», ООО «ТОМТЕЛ» и ООО «Городские интернет сети», зарегистрированных по одному адресу в Томске, следует из материалов ФАС. Также «ЭР-Телеком» запросил разрешение на приобретение трех ООО в Иркутской области: «АВИКОМ», «ТелеНэт Усолье-Сибирское» и «Телесистема «Астра».

В сообщениях ФАС отмечается, что в связи с необходимостью дополнительного рассмотрения ходатайств служба продлила их рассмотрение до 28 сентября.

Представитель «ЭР-Телекома» отказался от комментариев. По данным Kartoteka.ru, «ТОМТЕЛ» принадлежит кипрской «Стрл Телеком Холдингс Лимитед», а «Городские интернет сети» и Томская телекоммуникационная компания — «Онема Инвестментс Лимитед». Владельцем иркутских компаний значится «Розенс Трейдинг Лимитед». Связаться с представителями этих офшорных фирм не удалось.

Ранее президент «ЭР-Телекома» Андрей Кузяев заявил в интервью «Интерфаксу», что в 2017 году компания планирует увеличить выручку не менее чем на 15% по сравнению с 2016 годом, то есть до 32,43 млрд руб. Около 90% роста (3,8 млрд руб.) должны будут обеспечить слияния и поглощения (M&A). В 2016 году «ЭР-Телеком Холдинг» потратил на M&A по балансу 5,5 млрд руб., одна сделка — приобретение оператора «Престиж-Интернет», оказывающего услуги беспроводной связи под брендом «Энфорта», была оплачена акциями холдинга. Позже Кузяев говорил, что «ЭР-Телеком» увеличит инвестиции в 2017 году на 25% по сравнению с 2016 годом, до 15 млрд руб. Из этого до 8 млрд руб. оператор готов потратить на слияния и поглощения, уточнял Кузяев «Ведомостям». В начале этого года холдинг приобрел крупнейшего новосибирского провайдера «Новотелеком».

По словам аналитика «ТМТ Консалтинга» Елены Фроловой, «ТОМТЕЛ» в Томской области является лидером на рынках широкополосного доступа в интернет и платного ТВ с долей по абонентам около 20%. Томская телекоммуникационная компания и «Городские интернет сети» входят в группу компаний Tomline, которая оказывает различные услуги связи и доступа в интернет. Компании «АВИКОМ», «ТелеНэт Усолье-Сибирское» и «Телесистема «Астра», по словам Фроловой, предоставляют услуги кабельного телевидения и доступа в интернет в Иркутской области под брендом «Стрела Телеком». По оценке «ТМТ Консалтинга», общая доля этих операторов на рынке платного ТВ Иркутской области составляет примерно 13%. «Приобретение компаний значительно улучшит позиции «ЭР-Телекома». В Томской области доля «ЭР-Телекома» может составить 26% на рынке платного ТВ и 28% на рынке широкополосного доступа в интернет. В Иркутской области, с учетом приобретений, доля «ЭР-Телекома» составит 31% на рынке платного ТВ и 28% на рынке ШПД», — отметила Фролова.

По мнению гендиректора информационно-аналитического агентства Telecom Daily Дениса Кускова, наиболее дорогим из перечисленных активов является «ТОМТЕЛ». Его стоимость Кусков оценил в пределах от 800 млн до 1 млрд руб. «ЭР-Телеком» занимает 3,6% рынка широкополосного доступа в интернет в Томске, тогда как возможная покупка увеличит его долю до более 25% рынка, он выйдет на второе место после «Ростелекома», доля которого составляет 40%, отметил Кусков. В Иркутске «ЭР-Телеком» ранее купил операторов «Мегаполис» и «Корвет», что позволило ему стать лидером рынка. «Авиком» занимает чуть более 6% местного рынка. Такая покупка нужна «ЭР-Телекому», чтобы получить «отрыв безопасности» от «Ростелекома» в условиях отсутствия новых подключений, считает гендиректор Telecom Daily. Стоимость «Авикома», по его оценке, может составлять 200–250 млн руб.