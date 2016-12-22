Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 60,26 59,81 EUR Нал. 70,37 69,74 USD Бирж. 59,98 -0,03 EUR Бирж. 69,90 +0,03 USD ЦБ. 59,82 +0,16 EUR ЦБ. 69,70 +0,23 EUR/USD 1,17 +0,00 ММВБ 1923,73 -0,42% РТС 1010,06 -0,36% Brent 50,05 +2,75% DJIA 21645,69 +0,62% Nasdaq 6417,01 +0,10% FTSE 7434,82 +0,77%
Москалькова предложила амнистию лишенным гражданства «из-за неразберихи»
Лента новостей
«ЭР-Телеком Холдинг» решил купить шесть компаний в Сибири 20:03, Технологии и медиа В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело о краже почтовых посылок 20:01, Общество В Петербург на парад прибыл тяжелый атомный крейсер «Петр Великий» 19:57, Политика Евро достиг максимального с 2015 года значения по отношению к доллару 19:50, Финансы Москалькова предложила амнистию лишенным гражданства «из-за неразберихи» 19:42, Политика ФНС ответила на сообщения об аварии в системе подачи налоговых деклараций 19:29, Финансы МИД потребовал допустить консула к задержанному на Украине Виктору Агееву 19:21, Политика Эрмитаж установит табличку с именем репрессированного ученого-арабиста 18:45, Общество РСТ раскритиковал исключение из ручной клади телефонов и верхней одежды 18:41, Общество Минкультуры рассказало о планах провести выставку работ Николая Рериха 18:35, Общество МВД завело уголовное дело после аварии на Волоколамском шоссе в Москве 18:28, Общество Суд отказал ВТБ в аресте имущества сына Черномырдина на 305 млн руб. 18:20, Бизнес Депутата Максима Резника вызвали в полицию за участие в акции 12 июня 18:18, Политика Украина ответила на обвинения Трампа о саботаже его предвыборной кампании 18:13, Политика СМИ назвали рискующие подпасть под санкции США проекты России и ЕС 17:47, Политика Ространснадзор объявил о внеплановой проверке пяти авиакомпаний 17:46, Общество Саудовская Аравия привлекла $4,5 млрд от продажи исламских облигаций 17:44, Экономика «Росгосстрах» оштрафовали на 737 тыс. руб. в Ульяновской области 17:34, Финансы Бывший главред Lenta.ru будет курировать интернет в Кремле 17:33, Политика В нижнетагильской колонии число голодающих сократилось до 11 человек 17:30, Общество Кабмин Украины создал комиссию для ликвидации авиаконцерна «Антонов» 17:26, Политика На МКАД водитель Mercedes обстрелял автомобиль из «Осы» 17:17, Общество Президент из касты неприкасаемых: что известно о новом главе Индии 17:16, Политика Корабль ВМС США открыл предупредительную стрельбу по иранскому судну 17:13, Политика Духовность и реальность: почему традиционные ценности не спасают Россию 17:09, Мнение Названа дата премьеры нового фильма о Джеймсе Бонде 16:43, Общество Об осведомленности о криптовалюте заявили менее 30% россиян 16:37, Общество Трамп заявил о попытках Украины саботировать его предвыборную кампанию 16:29, Политика
Москалькова предложила амнистию лишенным гражданства «из-за неразберихи»
Политика, 19:42
0
Москалькова предложила амнистию лишенным гражданства «из-за неразберихи»

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступила за ввод упрощенного порядка восстановления гражданства России тех, кто получил его в 1990-х годах, а потом был лишен из-за ошибок во время его регистрации. Об этом заявила российский омбудсмен журналистам, передает «Интерфакс».

«Думаю, было бы правильно провести амнистию этих людей, которые стали жертвами неразберихи 1990-х годов в области получения гражданства», — сказала она.

Москалькова рассказала, что в ее аппарат поступают обращения от людей, которых лишили российского гражданства из-за того, что в 1990-х годах они получили его с нарушением действующих правил. Она отметила, что в 2016 году она получила около десятка таких обращений от тех, «кто стал заложником коррупционности или несовершенства системы 1990-х годов».

В этой связи уполномоченный по правам человека обращалась к Федеральной миграционной службе с призывом «амнистировать» таких людей и выдать им паспорта, потому что они долго живут на территории России. «Нужно было вывести критерии для людей, которые бы подлежали амнистии, но моя идея не была поддержана», — сказала российский омбудсмен.

Москалькова отметила, что те, кто был лишен гражданства, сначала должны получить разрешение на временное пребывание в России, а затем через год подавать запрос на вид на жительство, и только после этого можно будет получить российский паспорт.

Из-за предоставления ложных сведений МВД лишило российского гражданства владельца издательского дома «Индепендент Медиа» Демьяна Кудрявцева, сообщал 21 июля РБК со ссылкой на письмо бизнесмену от замначальника отдела по вопросам гражданства главного управления МВД по Москве Ирины Цыпляевой.

В 2016 году управление МВД по вопросам миграции выиграло дело о признании сведений, которые были предоставлены ​владельцем газеты «Ведомости» для получения российского гражданства, ложными. Сам Кудрявцев заявлял, что никаких неверных данных он не представлял. Он отмечал, что в анкете он решил не указывать некоторые данные, но из-за их отсутствия лишить российского гражданства его не могут.

Как сообщал РБК, Кудрявцев сдал свой паспорт еще 16 марта. На данный момент бизнесмен, у которого есть также гражданство Израиля, находится в России на основании безвизового въезда, который позволяет ему находится в стране на протяжении 90 дней. Как рассказал источник РБК, близкий к ситуации, в ближайшее время Кудрявцев должен будет покинуть Россию, потому что у него заканчивается разрешение на пребывание в стране.

Теги: паспорт , российское гражданство , Татьяна Москалькова
Главное
ФНС ответила на сообщения об аварии в системе подачи налоговых деклараций Финансы
Материалы по теме
Совфед одобрил упрощение получения украинцами гражданства России Политика
Демьяна Кудрявцева лишили российского гражданства Технологии и медиа
Демьян Кудрявцев рассказал о лишении российского гражданства Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку