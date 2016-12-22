Москалькова предложила амнистию лишенным гражданства «из-за неразберихи»

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступила за ввод упрощенного порядка восстановления гражданства России тех, кто получил его в 1990-х годах, а потом был лишен из-за ошибок во время его регистрации. Об этом заявила российский омбудсмен журналистам, передает «Интерфакс».



«Думаю, было бы правильно провести амнистию этих людей, которые стали жертвами неразберихи 1990-х годов в области получения гражданства», — сказала она.

Москалькова рассказала, что в ее аппарат поступают обращения от людей, которых лишили российского гражданства из-за того, что в 1990-х годах они получили его с нарушением действующих правил. Она отметила, что в 2016 году она получила около десятка таких обращений от тех, «кто стал заложником коррупционности или несовершенства системы 1990-х годов».

В этой связи уполномоченный по правам человека обращалась к Федеральной миграционной службе с призывом «амнистировать» таких людей и выдать им паспорта, потому что они долго живут на территории России. «Нужно было вывести критерии для людей, которые бы подлежали амнистии, но моя идея не была поддержана», — сказала российский омбудсмен.

Москалькова отметила, что те, кто был лишен гражданства, сначала должны получить разрешение на временное пребывание в России, а затем через год подавать запрос на вид на жительство, и только после этого можно будет получить российский паспорт.

Из-за предоставления ложных сведений МВД лишило российского гражданства владельца издательского дома «Индепендент Медиа» Демьяна Кудрявцева, сообщал 21 июля РБК со ссылкой на письмо бизнесмену от замначальника отдела по вопросам гражданства главного управления МВД по Москве Ирины Цыпляевой.

В 2016 году управление МВД по вопросам миграции выиграло дело о признании сведений, которые были предоставлены ​владельцем газеты «Ведомости» для получения российского гражданства, ложными. Сам Кудрявцев заявлял, что никаких неверных данных он не представлял. Он отмечал, что в анкете он решил не указывать некоторые данные, но из-за их отсутствия лишить российского гражданства его не могут.

Как сообщал РБК, Кудрявцев сдал свой паспорт еще 16 марта. На данный момент бизнесмен, у которого есть также гражданство Израиля, находится в России на основании безвизового въезда, который позволяет ему находится в стране на протяжении 90 дней. Как рассказал источник РБК, близкий к ситуации, в ближайшее время Кудрявцев должен будет покинуть Россию, потому что у него заканчивается разрешение на пребывание в стране.