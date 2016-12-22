МВД завело уголовное дело после аварии на Волоколамском шоссе в Москве

По факту ДТП на Волоколамском шоссе в Москве, в результате которого пострадали четыре человека, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МВД, передает «РИА Новости».

Дело было возбуждено по ст. 264 УКРФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел в понедельник, 25 июля, в районе дома 26. Всего столкнулись четыре автомобиля. В результате ДТП было перекрыто движение по обеим сторонам Волоколамского шоссе, но затем его открыли после устранения последствий аварии. Как рассказали РБК в пресс-службе ГИБДД, с места происшествия скрылся один из участников аварии. На данный момент сотрудники правоохранительных органов пытаются установить его личность и место нахождения.

Как сообщал телеканал РЕН ТВ со ссылкой на правоохранительные органы, виновникам ДТП был водитель Merсedes S500. Автомобиль после ДТП вспыхнул и полностью сгорел.