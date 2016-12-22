РСТ раскритиковал исключение из ручной клади телефонов и верхней одежды

Российский союз туриндустрии (РСТ) считает «перебором» инициативу Минтранса, исключающую из ручной клади авиапассажиров с невозвратными билетами мобильные телефоны и верхнюю одежду. Об этом ТАСС заявил глава РСТ Юрий Барзыкин.

​Барзыкин назвал инициативу Минтранса «абсолютно нелогичной» и заявил агентству, что, по его мнению, в этом вопросе «должна быть мера». «За вход в самолет можно брать плату, за выход из него… Верхнюю одежду куда — упаковывать в чемодан? Это уже перебор», — сказал он.

По мнению Барзыкина, авиакомпании должны воспринять отмену бесплатного багажа «как аванс», и «вернуть его сторицей потребителю», а не «пытаться что-то получить». В то же время, считает глава РСТ, одобренный Советом Федерации соответствующий закон может сделать невозвратные билеты дешевле.

Ранее сообщалось, что Минтранс разработал поправки в Федеральные авиационные правила (ФАП), согласно которым из бесплатной ручной клади будут исключены верхняя одежда, трости, а также ноутбуки, телефоны, фотоаппараты и другая электроника. Согласно проекту поправок, пассажир сможет брать с собой только портфель или дамскую сумочку и один костюм в портпледе, совокупный вес которых не может превышать 5 кг. Проект поправок размещен на портале правовой информации. На данный момент те вещи, которые находятся на пассажире, не нужно маркировать в качестве багажа и оформлять.

Госдума 19 июля одобрила отмену бесплатного багажа при невозвратном билете. Нижняя палата парламента 20 июля приняла соответствующий закон в третьем чтении. Совет Федерации 25 июля также одобрил закон. Согласно закону, авиакомпании могут «не предусматривать» бесплатный провоз багажа по невозвратным билетам. Для возвратных билетов минимальный размер бесплатного багажа ограничен 10 кг.