Суд отказал ВТБ в аресте имущества сына Черномырдина на 305 млн руб.

Арбитражный суд столицы отказал ВТБ в аресте имущества сына Виктора Черномырдина Виталия на сумму 305,3 млн руб. в рамках дела о банкротстве, сообщает «Интерфакс».

Кредитная организация просила суд арестовать за долги имущество Черномырдина-младшего на указанную сумму, в том числе принадлежащие ему доли в уставных капиталах четырех компаний, гараж и автомобиль Cadillac 1937 года выпуска.

Суд отклонил заявление кредитной организации, мотивировав это тем, что «совокупность обстоятельств, позволяющих сделать вывод, что непринятие указанных в заявлении мер нанесет значительный ущерб интересам банка ВТБ», не доказана.

ВТБ 10 октября 2016 года подал в Арбитражный суд Москвы новое заявление о признании банкротом Виталия Черномырдина. Заявление было оставлено без движения до 11 ноября, так как банк приложил к нему просроченную справку из налоговой инспекции о наличии или отсутствии у ответчика статуса индивидуального предпринимателя.

7 июня 2016 года кредитная организация также подавала иск к сыну Черномырдина. Тогда поводом послужило неисполнение кредитных обязательств компании ООО «Крономет Рус», по займу которой он выступал личным поручителем. Через три дня ВТБ сообщил об отзыве иска, так как, по информации пресс-службы банка, Черномырдин сделал кредитной организации «конструктивное предложение» по урегулированию долга,​ и стороны начали переговоры.