Депутата Максима Резника вызвали в полицию за участие в акции 12 июня

Депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максима Резника вызвали в полицию для составления протоколов по итогам акции 12 июня. Об этом депутат сообщил «Фонтанке».

Резник рассказал, что ему позвонил старший инспектор центра организации применения административного законодательства ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Кирилл Голодной. Сотрудник МВД «пригласил» депутата для составления протоколов в 78-й отдел полиции по ст. 20.2 (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания) и 19.3 КоАП (сопротивление полиции). Резник заявил Голодному, что ему требуется адвокат, «в связи с чем попросил перенести встречу на четверг».

Депутат также прокомментировал вызов в полицию спустя полтора месяца после акции на своей странице в Facebook.

На несогласованной антикоррупционной акции 12 июня на Марсовом поле в Санкт-Петербурге были задержаны, по данным МВД, более 600 человек, по данным «ОВД-Инфо» — 866 человек. Из них 73 были подростками. В частности, тогда произошло нападение на сотрудника Росгвардии.

Максим Резник — единственный из петербургских депутатов, вышедший на акцию против коррупции, также был задержан, но отпущен за неимением санкции прокурора. По его словам, он занимался пресечением противоправных действий полицейских. Также Резник является активным противником передачи Исаакиевского собора РПЦ, участвовал в массовых акциях протеста против смены собственника здания.