На МКАД водитель Mercedes обстрелял автомобиль из «Осы»

На 46-км МКАД водитель Mercedes в ходе дорожного конфликта обстрелял из травматического пистолета автомобиль Hyundai, за рулем которого находилась женщина, говорится в сообщении столичного главка МВД.

По словам водителя Hyundai, она ехала по МКАД, когда мужчина, находившийся за рулем Mercedes, спровоцировал аварийно-опасную ситуацию. Между ними произошел конфликт. В результате мужчина достал травматический пистолет «Оса» и несколько раз выстрелил в дверь автомобиля Hyundai.

Женщина обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов разыскали и задержали подозреваемого, им оказался 34-летний житель столицы. У него изъяли травматическое оружие, которое он, по данным ведомства, хранил по всем установленным законом правилам.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство), с него взята подписка о невыезде.

Ранее в апреле в Москве на Бутырском Валу произошло ДТП с участием автомобилей Mercedes и Mazda. В результате возникшего между водителями конфликта один несколько раз выстрелил другому в голову из травматического пистолета. Пострадавший водитель Mazda получил закрытую черепно-мозговую травму. Против стрелявшего водителя Mercedes также было заведено дело о хулиганстве.