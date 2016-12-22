В нижнетагильской колонии число голодающих сократилось до 11 человек

В исправительной колонии строгого режима N5 в Нижнем Тагиле количество заключенных, которые отказывались от еды в столовой, требуя послабления режима, сократилось до 11 человек. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ФСИН России Свердловской области со ссылкой на помощника начальника по правам человека в данном ведомстве Георгия Губанкова.

По состоянию на 25 июля 17:30 по местному времени 11 осужденных написали заявления об отказе от еды, говорится в сообщении.

По данным ФСИН, 21 и 24 июля колонию посетили председатель Общественной наблюдательной комиссии Свердловской области и другие ее члены. «Ситуация в учреждении полностью управляемая и контролируемая», — подчеркнули в ведомстве.

О том, что 15 осужденных, которые отбывают сроки в ИК-5, 19 июля объявили голодовку, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-службы ФСИН по Свердловской области Александр Левченко. По его словам, один из заключенных, который исповедует ислам, требовал, чтобы к нему по очереди пускали его нескольких жен, а другой просил разрешить ему говорить по телефону на иностранном языке.

В знак протеста некоторые осужденные нанесли себе порезы, уточнил начальник пресс-службы ФСИН.

О том, что «членовредительство» заключенных является «шантажом», который они используют для привлечения внимания, Левченко рассказал порталу Znak.com. Он подчеркнул, что такие «провокации» обычно устраивают «злостные нарушители режима», которые отбывают наказания по «тяжким и особо тяжким статьям», и правозащитники используют их для «собственного пиара».

Первый заместитель прокурора Свердловской области Владимир Маленьких, сотрудники аппарата и специализированной прокуратуры посетили эту колонию 20 июля и установили, что голодовку объявили 14 осужденных. Сотрудники прокуратуры уточнили, что заключенные с помощью отказа от еды выражают несогласие с режимом отбывания наказания в исправительном учреждении.