«Росгосстрах» оштрафовали на 737 тыс. руб. в Ульяновской области

Группа страховых компаний «Росгосстрах» оштрафована на 737 тыс. руб. в Ульяновской области за навязывание дополнительных госуслуг при оформлении полисов автострахования ОСАГО, заявили в Ульяновском управлении Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом говорится в заявлении регионального управления ведомства.

Как говорится в сообщении, региональное управление ФАС узнало о взыскании с «Росгосстраха» 737,5 тыс. руб. 25 июля. Ранее ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства, а именно п. 3 ч.1 ст. 10 федерального закона «О защите конкуренции» (запрещение хозяйствующему субъекту, доминирующему на рынке, навязывать невыгодные контрагенту условия договора). Дело было возбуждено на основании «заявлений граждан», а также «ранее выданного предупреждения антимонопольного органа о прекращении навязывания дополнительных услуг при оформлении полисов ОСАГО».

Как сообщает ФАС, в поступивших в ведомство заявлениях граждан говорилось о том, что в «Росгосстрахе» навязывали «добровольные» услуги, в том числе такие экзотические, как «Защита от клеща».

В сообщении ФАС говорится, что «Росгосстрах» обжаловал решение Арбитражного суда Ульяновска о признании нарушений антимонопольного законодательства. УФАС в Ульяновской области доказало доминирование «Росгосстраха» на рынке, проведя анализ рынка ОСАГО в регионе в 2011–2014 годах. Арбитражный суд Ульяновска и Одиннадцатый арбитражный суд приняли доказательства регионального управления ФАС. «Росгосстрах» обжаловал решение регионального управления ФАС об административном наказании в ФАС России, однако последняя оставила в силе назначенный штраф.

Заместитель начальника Ульяновского управления ФАС Иван Спиридонов объяснил обжалование «Росгосстрахом» административного наказания тем, что с января 2017 года в связи с внесением изменений в федеральный закон «О защите конкуренции» вопросы «о навязывании страховыми организациями физическим лицам, не осуществляющим предпринимательскую деятельность», дополнительных услуг при заключении договоров ОСАГО «не относятся к компетенции антимонопольных органов». За решением подобных проблем отныне стоит обращаться в «Центробанк России или в управление Роспотребнадзора», говорится в сообщении регионального управления ФАС.

Ранее сообщалось, что 24 июля автостраховщики заявили о трудностях с оформлением полисов ОСАГО в Севастополе. Как рассказал РБК исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев, затруднения возникли из-за очередей на получение ОСАГО, причиной которых стал уход с полуострова «одной из крупнейших компаний».