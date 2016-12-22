Киевский суд отменил решение об изъятии положенных «Газпрому» дивидендов

Киевский апелляционный хозяйственный суд отменил решение о взыскании с компании «Газтранзит», в которой «Газпрому» принадлежит 40,2174% акций, 79,877 млн гривен (примерно $3,09 млн), сообщает агентство 112.ua. Эти деньги должны были быть выплачены «Газпрому» в качестве дивидендов по его пакету в капитале «Газтранзита».

Отмену вынесенного в июне 2017 года Киевским хозяйственным судом решения в вышестоящей инстанции объяснили преждевременностью изъятия средств.

«Учитывая, что срок выплаты дивидендов на момент вынесения обжалуемого постановления Хозяйственного суда Киева от 6 июня не наступил, коллегия судей пришла к выводу, что удовлетворение заявления об обращении взыскания на дивиденды от чистой прибыли ЧАО «Газтранзит» нарушает права акционеров «Газтранзита», поскольку указанные средства на момент взыскания принадлежат «Газтранзиту», но не ПАО «Газпром», — указано в решении суда.

Министр юстиции Украины Павел Петренко уже назвал решение апелляционного суда незаконным, сообщив, что его ведомство подало кассационную жалобу на это решение.

Решение о взыскании средств было вынесено Киевским хозяйственным судом с целью исполнения вынесенного в марте 2017 года приказа Хозяйственного суда о принудительном взыскании с «Газпрома» наложенного Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) штрафа и пени в размере свыше $6,5 млрд.