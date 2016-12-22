Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 60,32 59,73 EUR Нал. 70,47 69,72 USD Бирж. 60,09 +0,08 EUR Бирж. 70,21 +0,34 USD ЦБ. 59,82 +0,16 EUR ЦБ. 69,70 +0,23 EUR/USD 1,17 +0,00 ММВБ 1923,34 -0,44% РТС 1008,33 -0,53% Brent 49,67 +1,97% DJIA 21596,09 +0,39% Nasdaq 6408,79 -0,03% FTSE 7443,35 +0,89%
Киевский суд отменил решение об изъятии положенных «Газпрому» дивидендов
Лента новостей
Корабль ВМС США открыл предупредительную стрельбу по иранскому судну 17:13, Политика Духовность и реальность: почему традиционные ценности не спасают Россию 17:09, Мнение Названа дата премьеры нового фильма о Джеймсе Бонде 16:43, Общество Об осведомленности о криптовалюте заявили менее 30% россиян 16:37, Общество Трамп заявил о попытках Украины саботировать его предвыборную кампанию 16:29, Политика Киевский суд отменил решение об изъятии положенных «Газпрому» дивидендов 16:27, Бизнес Эрдоган сообщил о подписании соглашения о поставке российских С-400 16:18, Политика Пассажир рейса Москва — Владивосток забыл в самолете 2 млн руб. 16:18, Общество Мединский назвал режиссеров неспособными передать образы русской классики 16:07, Общество Российские компании пожаловались на рост налогового давления 16:06, Экономика СМИ сообщили об отставке главы Госпогранслужбы Украины 16:02, Политика Суд отправил на новое рассмотрение дело IKEA в Химках 16:00, Бизнес Матвиенко назвала провокацией исключение шуб из бесплатной ручной клади 15:50, Общество ФСБ рассказала об украинских вербовочных пунктах на границе с Крымом 15:47, Политика Российским легкоатлетам запретили рингтоны с гимном страны на ЧМ-2017 15:46, Спорт В «Югре» объяснили иск к Банку России 15:40, Бизнес СК Татарстана проверит свадебный журнал на оскорбление чувств верующих 15:40, Общество Хоккеист Зарипов опроверг употребление допинга 15:31, Общество «Реал» согласовал самый дорогой трансфер в истории 15:28, Спорт «Биокад» объяснил непредоставление информации ФАС технической ошибкой 15:22, Бизнес «Черная пятница» недвижимости принесла участникам 3 млрд руб. 15:20, Бизнес В Танзании потребовали $190 млрд от золотодобытчика за неуплату налогов 15:09, Бизнес Кремль опроверг переговоры с США об отмене «закона Димы Яковлева» 15:05, Политика МВД начало проверку после паркура на крыше храма в Челябинске 15:02, Общество Олимпийского чемпиона из России не допустили на первенство мира в Лондоне 14:59, Спорт И.о. главы РАН заявил о предрешенности исхода выборов президента академии 14:58, Общество Имущество новгородского экс-губернатора реализуют по требованию банка 14:54, Общество Совфед поддержал отмену бесплатного провоза багажа 14:51, Общество
Киевский суд отменил решение об изъятии положенных «Газпрому» дивидендов
Бизнес, 16:27
0
Киевский суд отменил решение об изъятии положенных «Газпрому» дивидендов

Киевский апелляционный хозяйственный суд отменил решение о взыскании с компании «Газтранзит», в которой «Газпрому» принадлежит 40,2174% акций, 79,877 млн гривен (примерно $3,09 млн), сообщает агентство 112.ua. Эти деньги должны были быть выплачены «Газпрому» в качестве дивидендов по его пакету в капитале «Газтранзита».

Отмену вынесенного в июне 2017 года Киевским хозяйственным судом решения в вышестоящей инстанции объяснили преждевременностью изъятия средств.

«Учитывая, что срок выплаты дивидендов на момент вынесения обжалуемого постановления Хозяйственного суда Киева от 6 июня не наступил, коллегия судей пришла к выводу, что удовлетворение заявления об обращении взыскания на дивиденды от чистой прибыли ЧАО «Газтранзит» нарушает права акционеров «Газтранзита», поскольку указанные средства на момент взыскания принадлежат «Газтранзиту», но не ПАО «Газпром», — указано в решении суда.

Министр юстиции Украины Павел Петренко уже назвал решение апелляционного суда незаконным, сообщив, что его ведомство подало кассационную жалобу на это решение.

Решение о взыскании средств было вынесено Киевским хозяйственным судом с целью исполнения вынесенного в марте 2017 года приказа Хозяйственного суда о принудительном взыскании с «Газпрома» наложенного Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) штрафа и пени в размере свыше $6,5 млрд.

Теги: Украина , «Газпром»
Главное
Суд отправил на новое рассмотрение дело IKEA в Химках Бизнес
Материалы по теме
Украинский суд решил изъять у «Газпрома» дивиденды на $3 млн Бизнес
​Минюст Украины заявил о намерении взыскать штраф с «Газпрома» за рубежом Политика
«Нафтогаз» назвал условия возобновления покупки газа у «Газпрома» Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку