Названа дата премьеры нового фильма о Джеймсе Бонде

Новый фильм о Джеймсе Бонде выйдет на экраны в США 8 ноября 2019 года, говорится в совместном пресс-релизе компаний EON Productions и Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), опубликованном на сайте MGM.

Как говорится в сообщении, продюсеры Майкл Дж.Вилсон и Барбара Брокколи, а также исполнительный директор MGM Гэри Барбер заявили, что «007 вернется в американские кинотеатры... 8 ноября 2019 года, с традиционным ранним релизом в Великобритании».

В сообщении говорится, что сценарий 25-го фильма бондианы написан Нилом Пёрвисом и Робертом Уэйдом, работавшими над предыдущими фильмами франшизы — «Казино «Рояль», «Квант милосердия», «Координаты «Скайфолл» и «Спектр». Дополнительные детали, говорится в заявлении, будут сообщены позже.

В мае 2016 года режиссер двух последних фильмов бондианы («Координаты «Скайфолл» и «Спектр») Сэм Мендес заявил, что не будет участвовать в съемках нового фильма о Джеймсе Бонде. Он также предположил, что главную роль в новом фильме сыграет вместо Дэниела Крэйга Том Хиддлстоун или Идрис Эльба.

EON Productions выпускает фильмы об агенте 007 с начала франшизы — с 1962 года (все 24 картины). За это время над фильмами серии успели поработать 15 режиссеров, а Джеймса Бонда сыграли Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и Дэниел Крэйг.