Пассажир рейса Москва — Владивосток забыл в самолете 2 млн руб., сообщается на сайте управления транспортной полиции по Дальневосточному округу.

В аэропорту Владивостока сотрудник одной из авиакомпаний обратился в полицию и сообщил, что на борту прибывшего из столицы самолета кто-то оставил сумку. Сотрудники транспортной полиции при осмотре обнаружили в ней дорогостоящий мобильный телефон, планшет и 2 млн руб. Документов пассажира, оставившего ручную кладь, в сумке не было.

Полицейским удалось установить личность пассажира, им оказался 53-летний житель Приморья. Мужчина сильно устал после перелета, он вышел из самолета и поспешил к ожидавшим его родственникам, забыв про сумку.

«Отсутствие сумки он не заметил и обнаружил только после того, как ему позвонили полицейские и попросили приехать в дежурную часть полиции, чтобы забрать деньги и вещи», — говорится в сообщении.

В апреле South China Morning Post сообщала, что китайская пара забыла в салоне самолета свою десятилетнюю спящую дочь. Девочка сидела на заднем ряду отдельно от взрослых, родители решили, что они встретятся с ней в аэропорту в зоне получения багажа.