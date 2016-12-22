СМИ сообщили об отставке главы Госпогранслужбы Украины

Виктор Назаренко (Фото: Максим Никитин / ТАСС)

Президент Украины Петр Порошенко отправил в отставку председателя Государственной пограничной службы Виктора Назаренко. Об этом сообщили источники в украинском пограничном ведомстве, передают «Украинские новости».



«Президент удовлетворил его заявление (об отставке. — РБК)», — сказал собеседник агентства. Он не рассказал, почему Назаренко подал заявление об увольнении из Госпогранслужбы.



Как сообщал 21 июля сайт канала «112 Украина», Назаренко стало плохо, и он упал в обморок во время выступления в Киеве президента Белоруссии Александра Лукашенко. Белорусский лидер увидел, что главе украинской погранслужбы стало плохо, и попросил поставить для него стул. Как видно на видео, опубликованном телеканалом, Назаренко вынесли из зала. Ему была оказана медицинская помощь на месте, отмечает «112 Украина».

Назаренко занимает пост главы украинской Госпогранслужбы с 23 октября 2014 года, говорится на сайте ведомства. Он родился 5 марта 1956 года в Белоруссии в Минске. До назначения на должность председателя ведомства он с 2004 года по 2014 год занимал должность заместителя директора Департамента охраны государственной границы, а с октября 2014 года он стал заместителем главы Госпогранслужбы.