Мединский назвал режиссеров неспособными передать образы русской классики

Современные режиссеры не могут передать образы русской классики, закладывающие «понятия о добре и зле», заявил министр культуры России Владимир Мединский после подписания плана мероприятий проекта «Пушкинский союз». Об этом сообщает ТАСС.

Мединский заметил, что, видя «некоторые спектакли», понял, что «их авторы в нужное время не читали произведения, которые сейчас так весело ставят на сцене». По мнению министра, в основе многих современных интерпретаций русской классики лежат «просто деньги, ничего больше».

По мнению Мединского, конечной целью постановок русской классики является то, «чтобы молодой человек понял, что беречь честь надо смолоду». Министр назвал пушкинские тексты «очень хорошим инструментом», который «прививает базовые и нравственные понятия». «Современные авторы не могут пока найти таких слов, таких образов, которые на подкорку заложат базовые представления о добре и зле», — заключил Мединский.

Ранее сообщалось, что 8 июля Большой театр заявил о переносе балета «Нуреев», постановщиком которого является режиссер Кирилл Серебренников. Премьера должна была состояться 11–14 июля, однако была перенесена на май 2018 года. Как сообщал ТАСС, перенос премьеры являлся личной инициативой министра культуры Владимира Мединского, узнавшего, что актеры будут выступать обнаженными. Источник в Минкультуры пояснил РБК, что подобная постановка показалась в ведомстве пропагандой нетрадиционных ценностей.

Директор Большого театра Владимир Урин опроверг факт разговора с Мединским и личного распоряжения об отмене спектакля. В Минкультуры, напротив, факт разговора подтвердили, однако подчеркнули, что решение о переносе спектакля было принято руководством театра до разговора, самостоятельно.

«Пушкинский союз» является проектом, целью которого заявлено возвращение молодому поколению интереса к русской классике. Старт проекту был дан 24 мая 2017 года в День славянской письменности и культуры. В рамках «Пушкинского союза» в 2017–2018 годах должны пройти культурные и образовательные мероприятия всероссийского масштаба.