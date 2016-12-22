«Биокад» объяснил непредоставление информации ФАС технической ошибкой

Российская фармацевтическая компания «Биокад» (BIOCAD) не смогла предоставить Федеральной антимонопольной службе (ФАС) затребованную информацию из-за технической ошибки сотрудника, сообщили РБК в пресс-службе компании.

В «Биокад» пояснили, что сотрудник не был осведомлен о проверке антимонопольного ведомства. «В данный момент компания активно сотрудничает с ФАС России и предоставляет всю необходимую информацию в рамках проводимой проверки», — сказал собеседник РБК.

Ранее Федеральная антимонопольная служба в своем Telegram-канале сообщила, что проводит проверку фармкомпаний «Биокад» и «Фармстандарт».

ФАС подозревает «Биокад» в крупном картельном сговоре на торгах. Против компании был составлен протокол о препятствовании проверке. По информации ведомства, «Фармстандарт» также препятствовала проверке и «отключила сетевые диски».

В антимонопольном ведомстве полагают, что такие действия свидетельствуют о том, что компаниям есть что скрывать.

По словам начальника управления по борьбе с картелями ФАС Андрея Тенишева, обе фармкомпании подозревают в картеле на торгах при закупках по программе «7 нозологий». Он пояснил, что «суммы очень большие», но пока сложно оценить, какая будет доказана. Тенишев рассказал, что речь может идти «о десятках миллиардов».

Федеральная антимонопольная служба 20 июля завела дело в отношении пяти медицинских компаний — «Медпролайфа», «Проммедзакупки», «Медторга», «Инвамеда» и «Микромеда». Ведомство подозревает их в заключении антиконкурентного соглашения для поддержания цен на аукционах на поставку кардиологических изделий в российские медучреждения. Ущерб от картеля ФАС оценила в 2,5 млрд руб.