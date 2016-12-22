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В Танзании потребовали $190 млрд от золотодобытчика за неуплату налогов
Бизнес, 15:09
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В Танзании потребовали $190 млрд от золотодобытчика за неуплату налогов

Правительство Танзании потребовало от золотодобывающей компании Acacia Mining Plc оплатить $40 млрд налогов, а также проценты и пени на $150 млрд. Власти страны считают, что компания сокрыла часть доходов от экспорта золота, добытого на двух шахтах с 2000 года по 2017 год. Общий объем требований — $190 млрд — равен доходам компании за 200 лет, отмечает Bloomberg.

В компании заявили, что Acacia задекларировала все доходы. Акции компании упали во вторник, 25 июля, на 17%, достигнув самой низкой отметки с декабря 2013 года. Как пишет издание, за три дня стоимость компании уменьшилась на 42%.

В марте правительство Танзании запретило экспорт необработанного золота и меди. В Acacia заявили, что из-за этого компания теряет $1 млн доходов ежедневно. После этого власти заявили, что компания вела свою деятельность в стране нелегально, и обвинили ее в уклонении от уплаты налогов.

По данным Bloomberg, Acacia в 2016 году отчиталась о выручке в размере $1,05 млрд, а объем продаж с 2009 года составил $7,7 млрд. Аналитик компании Investec Plc Хантер Хиллкоут заявил, что затребованные Танзанией $40 млрд налогов — это вдвое больше, чем объем налогов, которые пять крупнейших золотодобытчиков мира заплатили с 2000 года.
Теги: налоги , Танзания , золотодобыча
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