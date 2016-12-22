МВД начало проверку после паркура на крыше храма в Челябинске

МВД начало проверку, после того как паркурщики взобрались на крышу храма Александра Невского в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства, передает «Интерфакс».
Как отмечается в сообщении, в воскресенье, 24 июля, в социальных сетях появилось видео, на котором подростки, а именно парень и девушка, лезут вверх по колокольне храма, помогая друг другу.
В понедельник, 24 июля, челябинское издание «Новый день» опубликовало видео со взбирающимися на колокольню подростками. Издание написало, что видеозапись была опубликована на YouTube пользователем, зарегистрированным под именем Анны Козловой.
МВД отмечет, что после того как видео было опубликовано в СМИ, авторы кадров решили удалить его. В ведомстве заявили, что установят личности тех, кто залез на крышу храма, по копиям видео, которые есть в распоряжении ведомства. Решение о возбуждении дела будет принято по итогам проверки, отметили в правоохранительных органах.
Челябинское издание «Монависта» пишет, что автор видео — паркурщица под псевдонимом Лиза Франк. По ее словам, вместе с другом они забирались на храм не в первый раз, уточнив, что на крышу церкви они забрались рано утром, когда работников храма не было.
Представитель Челябинской епархии РПЦ Алексей Ермолюк рассказал изданию, что работники храма не знали, что на крышу залезают экстремалы. Он отметил, что епархия усилит меры безопасности.