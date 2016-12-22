Кремль опроверг переговоры с США об отмене «закона Димы Яковлева»

Россия и США не ведут переговоров о возобновлении действия соглашения об усыновлении детей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, не ведутся, это все, что я могу вам сказать», — сказал Песков, отвечая на вопрос, не возвратились ли Москва и Вашингтон к переговорам по отмене «закона Димы Яковлева», который запрещает гражданам США усыновлять российских детей.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп во время ужина на саммите G20 в Гамбурге обсуждали тему усыновления. Как сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, «эта тема затрагивалась». Однако он подчеркивал, что «больше ничего не может сказать».

В середине января спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Москва может начать диалог с Вашингтоном о возможности отмены «закона Димы Яковлева» лишь в том случае, если американские власти предоставят гарантии безопасности для усыновленных российских детей. Она подчеркивала, что Россия должна иметь возможность контроля состояния находящихся в США детей.

«Закон Димы Яковлева» был принят Госдумой 28 декабря 2012 года вместе с пакетом российских санкций в отношении иностранцев и стал ответом на «закон Магнитского» — антироссийский санкционный список, названный по имени скончавшегося в московском СИЗО аудитора Hermitage Capital Сергея Магнитского. «Закон Димы Яковлева» установил запрет на усыновление для всех граждан США и начал действовать с 1 января 2013 года. Название этот акт получил в честь 21-месячного усыновленного из России мальчика. Он погиб в 2008 году по вине приемного отца Майлса Харрисона, который забыл ребенка в машине на жаре.